Джикия: «Молодым иностранцам тяжело сразу осознать, что такое «Спартак»

А что они должны понять? Середняк не самого сильного чемпа... Предложил неплохую зарплату, вот и приехали.. Это что Милан или МЮ, что они должны на дрожащих коленках от волнения на базу приходить..
Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал об адаптации в клубе новичков-легионеров.
– Как вообще легионеры себя ведут? Поняли летние новички, куда попали?
– Освоиться – освоились. А вот понять куда попал, молодому иностранцу непросто. Что такое «Спартак», что это за клуб и что от него ждут – ребятам это тяжело осознать сразу. Стараемся помогать. Общаемся. Да и сами игроки все потихоньку понимают. Особенно когда видят фантастическую поддержку на домашних и выездных матчах. Отношение болельщиков замечательно помогает адаптации.
- Прошлым летом в московский клуб перешли пять иностранцев – Андре Шюррле, Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон, Гус Тиль и Алекс Крал.
- По итогам 19 туров РПЛ «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице.
Джикия: «Если Кокорин и Мамаев попадут в сборную России на Евро-2020, мне будет приятно»