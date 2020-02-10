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  • Джикия: «Молодым иностранцам тяжело сразу осознать, что такое «Спартак»

Джикия: «Молодым иностранцам тяжело сразу осознать, что такое «Спартак»

10 февраля 2020, 11:50
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал об адаптации в клубе новичков-легионеров.

– Как вообще легионеры себя ведут? Поняли летние новички, куда попали?

– Освоиться – освоились. А вот понять куда попал, молодому иностранцу непросто. Что такое «Спартак», что это за клуб и что от него ждут – ребятам это тяжело осознать сразу. Стараемся помогать. Общаемся. Да и сами игроки все потихоньку понимают. Особенно когда видят фантастическую поддержку на домашних и выездных матчах. Отношение болельщиков замечательно помогает адаптации.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (7)
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mihail200606
1581326964
А что они должны понять? Середняк не самого сильного чемпа... Предложил неплохую зарплату, вот и приехали.. Это что Милан или МЮ, что они должны на дрожащих коленках от волнения на базу приходить..
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Кузьмич на трибуне
1581331033
Молодые иностранцы знают Спартак как Легенду России и СССР, приезжают и попадают под пресс фанатского движения. А в этих рядах адекватных людей с высоким уровнем интеллекта , по всей видимости нет , и по всей видимости в принципе и быть не может. Адекватные болельщики не вступают в ряды Фратрии. Адекватные болельщики не кричат матерные кричалки в адрес капитана клуба в адрес владельца клуба. Адекватные болельщики не блещут хамством. Попав в такую обстановку, молодой футболист просто по теряется от недопонимания.
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