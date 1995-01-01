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    Джикия: «Молодым иностранцам тяжело сразу осознать, что такое «Спартак»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал об адаптации в клубе новичков-легионеров.

    – Как вообще легионеры себя ведут? Поняли летние новички, куда попали?

    – Освоиться – освоились. А вот понять куда попал, молодому иностранцу непросто. Что такое «Спартак», что это за клуб и что от него ждут – ребятам это тяжело осознать сразу. Стараемся помогать. Общаемся. Да и сами игроки все потихоньку понимают. Особенно когда видят фантастическую поддержку на домашних и выездных матчах. Отношение болельщиков замечательно помогает адаптации.

    Джикия: «Если Кокорин и Мамаев попадут в сборную России на Евро-2020, мне будет приятно»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6746

      mihail200606 5 минут назад

      А что они должны понять? Середняк не самого сильного чемпа... Предложил неплохую зарплату, вот и приехали.. Это что Милан или МЮ, что они должны на дрожащих коленках от волнения на базу приходить..

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