Джикия: «Молодым иностранцам тяжело сразу осознать, что такое «Спартак»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал об адаптации в клубе новичков-легионеров.

– Как вообще легионеры себя ведут? Поняли летние новички, куда попали?

– Освоиться – освоились. А вот понять куда попал, молодому иностранцу непросто. Что такое «Спартак», что это за клуб и что от него ждут – ребятам это тяжело осознать сразу. Стараемся помогать. Общаемся. Да и сами игроки все потихоньку понимают. Особенно когда видят фантастическую поддержку на домашних и выездных матчах. Отношение болельщиков замечательно помогает адаптации.

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