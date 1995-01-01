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    Джикия: «Если Кокорин и Мамаев попадут в сборную России на Евро-2020, мне будет приятно»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о ситуации Александра Кокорина в «Зените», а также высказался о возможном возвращении форварда петербургской команды и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева в сборную России.

    – Футбольный мир обсуждает ситуацию, в которую попал Кокорин. Ваше отношение к этому?

    – Не в курсе политики клуба, знаю только одно – Саша как футболист и как профессионал просто необходим «Зениту». В том, что Кокорин помог бы команде, я уверен. Ни для кого не секрет, что он умеет на поле. Немного обидно сейчас за Сашу. Все, через что Кокорин прошел, – а это уже больше года – очень непросто. И сейчас с таким столкнуться неприятно. Хочется, чтобы все прошло, наладилось, и он уже побыстрее играл и получал удовольствие от своего любимого дела.

    Мамаев уже выходит на поле, даже здесь на турнире забил гол.

    – Мамаев в полном порядке! Как будто вообще ничего не пропускал. Потрясающий мастер, знает игру, чувствует ее. Желаю ему поскорее набрать форму.

    – Реально ли вам вместе сыграть за сборную на Евро-2020?

    – Дай бог. Для начала надо самому вызов заслужить! Состав-то не я комплектую, а главный тренер. Но если они попадут в команду, мне будет приятно. Ребята – отличные. И Паша, и Саша.

    • «Зенит» отправил Кокорина в дубль после отказа уходить в аренду в «Сочи».
    • Контракт игрока с клубом истекает летом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4585

      серега кашин 1 час назад

      мамаев еще может а вот кокорин точно не попадет

      0
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      Рейтинг: +57

      За_чистый_футбол 1 час назад

      сказал как перышком по воде...

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      Рейтинг: +7942

      alex1951 1 час назад

      Джи,если они попадут в сборную ,то в сборную не попадешь ты..))))
      Тогда тебе будет уже не так приятно...))) Сборная она жеж не резиновая.

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      Рейтинг: +13370

      slavutiq70 > alex1951 1 час назад

      Да вроде как то позиции разные,,,,,,аль как?????

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      Рейтинг: +7942

      alex1951 > slavutiq70 31 минуту назад

      Отвечаем : Вы про тотальный футбол слыхали?
      Если не ошибаюсь ,ввели его нидерландцы в 1974 году,во главе Йохан Кройффом..

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