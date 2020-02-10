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  • Джикия: «Если Кокорин и Мамаев попадут в сборную России на Евро-2020, мне будет приятно»

Джикия: «Если Кокорин и Мамаев попадут в сборную России на Евро-2020, мне будет приятно»

10 февраля 2020, 10:56
13

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о ситуации Александра Кокорина в «Зените», а также высказался о возможном возвращении форварда петербургской команды и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева в сборную России.

– Футбольный мир обсуждает ситуацию, в которую попал Кокорин. Ваше отношение к этому?

– Не в курсе политики клуба, знаю только одно – Саша как футболист и как профессионал просто необходим «Зениту». В том, что Кокорин помог бы команде, я уверен. Ни для кого не секрет, что он умеет на поле. Немного обидно сейчас за Сашу. Все, через что Кокорин прошел, – а это уже больше года – очень непросто. И сейчас с таким столкнуться неприятно. Хочется, чтобы все прошло, наладилось, и он уже побыстрее играл и получал удовольствие от своего любимого дела.

Мамаев уже выходит на поле, даже здесь на турнире забил гол.

– Мамаев в полном порядке! Как будто вообще ничего не пропускал. Потрясающий мастер, знает игру, чувствует ее. Желаю ему поскорее набрать форму.

– Реально ли вам вместе сыграть за сборную на Евро-2020?

– Дай бог. Для начала надо самому вызов заслужить! Состав-то не я комплектую, а главный тренер. Но если они попадут в команду, мне будет приятно. Ребята – отличные. И Паша, и Саша.

  • «Зенит» отправил Кокорина в дубль после отказа уходить в аренду в «Сочи».
  • Контракт игрока с клубом истекает летом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Ростов Россия Мамаев Павел Кокорин Александр Джикия Георгий
Комментарии (13)
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alex1951
1581321798
Джи,если они попадут в сборную ,то в сборную не попадешь ты..)))) Тогда тебе будет уже не так приятно...))) Сборная она жеж не резиновая.
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За_чистый_футбол
1581322270
сказал как перышком по воде...
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серега кашин
1581322423
мамаев еще может а вот кокорин точно не попадет
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Hektor 84
1581327999
Кокоша в пролете. Его интересует только бабло. А вот Мамай доказал что хочет играть.
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piligrim1986
1581332911
шобла, все друг за друга прям жопу рвать готовы
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Давид59
1581333437
Какое совпадение, я тоже не в курсе политики клуба. Да и сам Миллер, по-моему тоже не в курсе. Ему позвонят, сообщат тогда будет в курсе
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РМЗ
1581342066
Мамаев уже готов . Человек год не играл . А лучше него 10ку не кто не играет . Очень слабый чемпионат !!!!
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Plyash
1581345106
Джи,с такой игрой,как ты показал на турнире,не только в сборной тебе делать нечего,из Спартака тебя гнать надо.
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