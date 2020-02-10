Джикия: «Если Кокорин и Мамаев попадут в сборную России на Евро-2020, мне будет приятно»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о ситуации Александра Кокорина в «Зените», а также высказался о возможном возвращении форварда петербургской команды и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева в сборную России.

– Футбольный мир обсуждает ситуацию, в которую попал Кокорин. Ваше отношение к этому?

– Не в курсе политики клуба, знаю только одно – Саша как футболист и как профессионал просто необходим «Зениту». В том, что Кокорин помог бы команде, я уверен. Ни для кого не секрет, что он умеет на поле. Немного обидно сейчас за Сашу. Все, через что Кокорин прошел, – а это уже больше года – очень непросто. И сейчас с таким столкнуться неприятно. Хочется, чтобы все прошло, наладилось, и он уже побыстрее играл и получал удовольствие от своего любимого дела.

– Мамаев уже выходит на поле, даже здесь на турнире забил гол.

– Мамаев в полном порядке! Как будто вообще ничего не пропускал. Потрясающий мастер, знает игру, чувствует ее. Желаю ему поскорее набрать форму.

– Реально ли вам вместе сыграть за сборную на Евро-2020?

– Дай бог. Для начала надо самому вызов заслужить! Состав-то не я комплектую, а главный тренер. Но если они попадут в команду, мне будет приятно. Ребята – отличные. И Паша, и Саша.