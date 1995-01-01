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    Джикия: «Райола звонил насчет Мирзова. Цена? 200 рублей»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия иронично прокомментировал успехи партнера по команде Резиуана Мирзова.

    – Мино Райола вчера звонил насчет Мирзова, кстати.

    – А вы назвали цену?

    – Да. 200 рублей.

    – 200 рублей?

    – Максимум.

    – Но что произошло с Мирзовым?

    – Мы сами в шоке из-за того, что творится с Мирзовым в эти последние два дня. Никто не может понять причину. Врачи разбираются, все на контроле. Анализы берут какие-то.

    – МРТ?

    – МРТ, кровь, там надо все смотреть – что он там делал в Нальчике интересное.

    – А какую цену Райоле назвали бы, если бы он позвонил по Соболеву?

    – За Соболева не могу отвечать, только за Мирзова, потому что ему цену знаю точно – 200 рублей.

    • Полузащитник накануне оформил дубль в ворота «Ростова» (2:1) на Кубке Париматч Премьер.
    • Завтра «Спартак» сыграет с «Локомотивом».

    Источник: YouTube-канал журналиста Сергея Егорова

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1216

      mahan 7 минут назад

      Джикия как всегда жжет)

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      Рейтинг: +6703

      mihail200606 59 минут назад

      Джикия проболтался помоему.. Судя по всему, паренёк то загулял в Нальчике, может че употреблял..

      0
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      Рейтинг: +1972

      Давид59 1 час назад

      Спекулянт!!!

      0
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      Рейтинг: +6458

      piligrim1986 1 час назад

      да полтос в базарный день)

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