Джикия: «Райола звонил насчет Мирзова. Цена? 200 рублей»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия иронично прокомментировал успехи партнера по команде Резиуана Мирзова.
– Мино Райола вчера звонил насчет Мирзова, кстати.
– А вы назвали цену?
– Да. 200 рублей.
– 200 рублей?
– Максимум.
– Но что произошло с Мирзовым?
– Мы сами в шоке из-за того, что творится с Мирзовым в эти последние два дня. Никто не может понять причину. Врачи разбираются, все на контроле. Анализы берут какие-то.
– МРТ?
– МРТ, кровь, там надо все смотреть – что он там делал в Нальчике интересное.
– А какую цену Райоле назвали бы, если бы он позвонил по Соболеву?
– За Соболева не могу отвечать, только за Мирзова, потому что ему цену знаю точно – 200 рублей.
- Полузащитник накануне оформил дубль в ворота «Ростова» (2:1) на Кубке «Париматч» Премьер.
- Завтра «Спартак» сыграет с «Локомотивом».
Источник: YouTube-канал журналиста Сергея Егорова