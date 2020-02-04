Джикия: «Райола звонил насчет Мирзова. Цена? 200 рублей»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия иронично прокомментировал успехи партнера по команде Резиуана Мирзова.

– Мино Райола вчера звонил насчет Мирзова, кстати.

– А вы назвали цену?

– Да. 200 рублей.

– 200 рублей?

– Максимум.

– Но что произошло с Мирзовым?

– Мы сами в шоке из-за того, что творится с Мирзовым в эти последние два дня. Никто не может понять причину. Врачи разбираются, все на контроле. Анализы берут какие-то.

– МРТ?

– МРТ, кровь, там надо все смотреть – что он там делал в Нальчике интересное.

– А какую цену Райоле назвали бы, если бы он позвонил по Соболеву?

– За Соболева не могу отвечать, только за Мирзова, потому что ему цену знаю точно – 200 рублей.