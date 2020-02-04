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Джикия: «Райола звонил насчет Мирзова. Цена? 200 рублей»

4 февраля 2020, 07:22
4

Защитник «Спартака» Георгий Джикия иронично прокомментировал успехи партнера по команде Резиуана Мирзова.

– Мино Райола вчера звонил насчет Мирзова, кстати.

– А вы назвали цену?

– Да. 200 рублей.

– 200 рублей?

– Максимум.

– Но что произошло с Мирзовым?

– Мы сами в шоке из-за того, что творится с Мирзовым в эти последние два дня. Никто не может понять причину. Врачи разбираются, все на контроле. Анализы берут какие-то.

– МРТ?

– МРТ, кровь, там надо все смотреть – что он там делал в Нальчике интересное.

– А какую цену Райоле назвали бы, если бы он позвонил по Соболеву?

– За Соболева не могу отвечать, только за Мирзова, потому что ему цену знаю точно – 200 рублей.

  • Полузащитник накануне оформил дубль в ворота «Ростова» (2:1) на Кубке «Париматч» Премьер.
  • Завтра «Спартак» сыграет с «Локомотивом».

Источник: YouTube-канал журналиста Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Мирзов Резиуан Джикия Георгий
Комментарии (4)
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piligrim1986
1580790647
да полтос в базарный день)
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Давид59
1580793059
Спекулянт!!!
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mihail200606
1580793125
Джикия проболтался помоему.. Судя по всему, паренёк то загулял в Нальчике, может че употреблял..
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mahan
1580796250
Джикия как всегда жжет)
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