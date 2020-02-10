Джикия – о роли капитана: «Ребятам сразу сказал: вот мой номер, пишите и звоните в любое время»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о том, как справляется с ролью капитана московской команды.

– Сюда приезжал Леонид Федун. Состоялся ли личный разговор владельца и капитана?

– Нет. Он поприветствовал команду, посмотрел тренировку, а на следующий день была игра.

– Джикия – капитан «Спартака», к этому уже все привыкли. А вы сами освоились в новой роли?

– Да, вполне.

– В чем видите функции капитана? Ходить к начальству? Заводить партнеров на поле? Как-то строить общение за его пределами?

– Стало больше ответственности перед ребятами и перед болельщиками. Уже не за свою личную игру, а за результат всей команды. Если нужно что-то обсудить с руководством или тренерским штабом – легко. Я к этому готов, проблем нет. Ребятам сразу сказал: вот мой номер, пишите и звоните в любое время дня и ночи. Отдельно донес это до иностранцев, им ведь сложнее, особенно – новичкам. Если что-то случится в городе или возникнет какая-то проблема – я на связи.