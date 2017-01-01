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    Джикия – о роли капитана: «Ребятам сразу сказал: вот мой номер, пишите и звоните в любое время»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о том, как справляется с ролью капитана московской команды.

    – Сюда приезжал Леонид Федун. Состоялся ли личный разговор владельца и капитана?

    – Нет. Он поприветствовал команду, посмотрел тренировку, а на следующий день была игра.

    – Джикия – капитан «Спартака», к этому уже все привыкли. А вы сами освоились в новой роли?

    – Да, вполне.

    – В чем видите функции капитана? Ходить к начальству? Заводить партнеров на поле? Как-то строить общение за его пределами?

    – Стало больше ответственности перед ребятами и перед болельщиками. Уже не за свою личную игру, а за результат всей команды. Если нужно что-то обсудить с руководством или тренерским штабом – легко. Я к этому готов, проблем нет. Ребятам сразу сказал: вот мой номер, пишите и звоните в любое время дня и ночи. Отдельно донес это до иностранцев, им ведь сложнее, особенно – новичкам. Если что-то случится в городе или возникнет какая-то проблема – я на связи.

    • Джикия выступает в роли капитана «Спартака» с этого сезона после уходе Дениса Глушакова в «Ахмат».
    • Защитник выступает за «Спартак» с 2017 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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