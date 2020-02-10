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  • Джикия – о роли капитана: «Ребятам сразу сказал: вот мой номер, пишите и звоните в любое время»

Джикия – о роли капитана: «Ребятам сразу сказал: вот мой номер, пишите и звоните в любое время»

10 февраля 2020, 18:56
7

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о том, как справляется с ролью капитана московской команды.

– Сюда приезжал Леонид Федун. Состоялся ли личный разговор владельца и капитана?

– Нет. Он поприветствовал команду, посмотрел тренировку, а на следующий день была игра.

– Джикия – капитан «Спартака», к этому уже все привыкли. А вы сами освоились в новой роли?

– Да, вполне.

– В чем видите функции капитана? Ходить к начальству? Заводить партнеров на поле? Как-то строить общение за его пределами?

– Стало больше ответственности перед ребятами и перед болельщиками. Уже не за свою личную игру, а за результат всей команды. Если нужно что-то обсудить с руководством или тренерским штабом – легко. Я к этому готов, проблем нет. Ребятам сразу сказал: вот мой номер, пишите и звоните в любое время дня и ночи. Отдельно донес это до иностранцев, им ведь сложнее, особенно – новичкам. Если что-то случится в городе или возникнет какая-то проблема – я на связи.

  • Джикия выступает в роли капитана «Спартака» с этого сезона после уходе Дениса Глушакова в «Ахмат».
  • Защитник выступает за «Спартак» с 2017 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (7)
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mihail200606
1581354119
А до этого что номера ни у кого не было что ли? Странно
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vka1970
1581358484
С болелами общаться будет ? Это уже интересно...))
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Plyash
1581369722
Будешь,как Мирзову,рассказывать кто сколько стоит? А в табло не боишься получишь?
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Владислав Vlad
1581372845
Вот тут читаю - многие обвиняют Джикию, что он немного сдал. Если это касаемо чемпионата, то не забывайте. Ни один защитник Спартака раньше не играл схемой в 3 защитника. Поэтому были моменты, где кто-то на кого-то понадеялся. Ну, а если смотреть игру Джикии на оловянном кубке, то даже смысла нет что-либо разбирать. Турнир тренировочный и никто не играет на нём даже в полсилы. Так, слегка. Травмироваться никому не хочется. Такие турниры для тренера и игроков, но не для зрителей. Придёт весна - там и посмотрим, как Джикия капитанит на поле.)
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sir_Alex
1581404247
Надеюсь, будет лучшим капитаном, чем Глушак!
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