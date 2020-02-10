Облак и Манданда вышли в лидеры сезона по числу сухих матчей среди вратарей топ-пяти лиг Европы

В 23-м туре Примеры «Атлетико» с минимальным счетом победил «Гранаду». Для вратаря Яна Облака это 11-й сухой матч в чемпионате.

Словенец вышел в лидеры по этому показателю среди вратарей топ-пяти европейских лиг. Столько же имеют Стив Манданда (тоже провел 11-й сухой матч на минувших выходных) и Тибо Куртуа (который провел на три игры меньше).