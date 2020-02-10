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  • Облак и Манданда вышли в лидеры сезона по числу сухих матчей среди вратарей топ-пяти лиг Европы

Облак и Манданда вышли в лидеры сезона по числу сухих матчей среди вратарей топ-пяти лиг Европы

10 февраля 2020, 16:40

В 23-м туре Примеры «Атлетико» с минимальным счетом победил «Гранаду». Для вратаря Яна Облака это 11-й сухой матч в чемпионате.

Словенец вышел в лидеры по этому показателю среди вратарей топ-пяти европейских лиг. Столько же имеют Стив Манданда (тоже провел 11-й сухой матч на минувших выходных) и Тибо Куртуа (который провел на три игры меньше).

  • Облак в сезоне Примеры не пропустил ни одного матча.
  • 27-летний вратарь стоит 100 миллионов евро.
  • «Атлетико» в Примере идет четвертым.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Франция. Лига 1 Атлетико Марсель Манданда Стив Облак Ян
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