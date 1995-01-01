Федун: «Судейство на Кубке «Париматч» Премьер? Джикия правильно сказал – ни о чем»

Вполне адекватная оценка.
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал выступление москвичей на Кубке «Париматч» Премьер.
«Игра команды была тренировочной, масса ошибок. Видно, что она физически еще не готова. Судейство? Георгий Джикия правильно сказал – ни о чем. Задача была не выиграть турнир, а побегать и набрать физическую форму. Судьи на это не влияли. Игра Соболева? Еще рано говорить», – сказал Федун.
- В матче 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер «Спартак» выиграл у «Партизана» со счетом 3:2 и стал победителем турнира.
- С конца первого тайма россияне играли в большинстве после удаления Бибраса Натхо за споры с арбитром.
Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» переиграл «Партизан» и стал победителем турнира
Тошич – о Кубке «Париматч» Премьер: «Нормальный турнир, но судейство ужасно слабое»
Джикия – о Кубке «Париматч» Премьер: «На судьях сэкономили. Они вообще не судят, просто форму надели»