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  • Федун: «Судейство на Кубке «Париматч» Премьер? Джикия правильно сказал – ни о чем»

Федун: «Судейство на Кубке «Париматч» Премьер? Джикия правильно сказал – ни о чем»

8 февраля 2020, 18:40
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Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал выступление москвичей на Кубке «Париматч» Премьер.

«Игра команды была тренировочной, масса ошибок. Видно, что она физически еще не готова. Судейство? Георгий Джикия правильно сказал – ни о чем. Задача была не выиграть турнир, а побегать и набрать физическую форму. Судьи на это не влияли. Игра Соболева? Еще рано говорить», – сказал Федун.

  • В матче 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер «Спартак» выиграл у «Партизана» со счетом 3:2 и стал победителем турнира.
  • С конца первого тайма россияне играли в большинстве после удаления Бибраса Натхо за споры с арбитром.

Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» переиграл «Партизан» и стал победителем турнира

Тошич – о Кубке «Париматч» Премьер: «Нормальный турнир, но судейство ужасно слабое»

Джикия – о Кубке «Париматч» Премьер: «На судьях сэкономили. Они вообще не судят, просто форму надели»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Федун Леонид
Комментарии (2)
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oyabun
1581179953
Вполне адекватная оценка.
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knikos
1581256550
Т.е. Джикия считает , что пеналь был справедливым , я правильно понял ? Ну-ну , не было адекватов в Спаме и не будет ...
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