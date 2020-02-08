Федун: «Судейство на Кубке «Париматч» Премьер? Джикия правильно сказал – ни о чем»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал выступление москвичей на Кубке «Париматч» Премьер.

«Игра команды была тренировочной, масса ошибок. Видно, что она физически еще не готова. Судейство? Георгий Джикия правильно сказал – ни о чем. Задача была не выиграть турнир, а побегать и набрать физическую форму. Судьи на это не влияли. Игра Соболева? Еще рано говорить», – сказал Федун.

В матче 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер «Спартак» выиграл у «Партизана» со счетом 3:2 и стал победителем турнира.

С конца первого тайма россияне играли в большинстве после удаления Бибраса Натхо за споры с арбитром.

Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» переиграл «Партизан» и стал победителем турнира

Тошич – о Кубке «Париматч» Премьер: «Нормальный турнир, но судейство ужасно слабое»

Джикия – о Кубке «Париматч» Премьер: «На судьях сэкономили. Они вообще не судят, просто форму надели»