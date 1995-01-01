Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    Федун: «Судейство на Кубке «Париматч» Премьер? Джикия правильно сказал – ни о чем»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал выступление москвичей на Кубке «Париматч» Премьер.

    «Игра команды была тренировочной, масса ошибок. Видно, что она физически еще не готова. Судейство? Георгий Джикия правильно сказал – ни о чем. Задача была не выиграть турнир, а побегать и набрать физическую форму. Судьи на это не влияли. Игра Соболева? Еще рано говорить», – сказал Федун.

    • В матче 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер «Спартак» выиграл у «Партизана» со счетом 3:2 и стал победителем турнира.
    • С конца первого тайма россияне играли в большинстве после удаления Бибраса Натхо за споры с арбитром.

    Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» переиграл «Партизан» и стал победителем турнира

    Тошич – о Кубке «Париматч» Премьер: «Нормальный турнир, но судейство ужасно слабое»

    Джикия – о Кубке «Париматч» Премьер: «На судьях сэкономили. Они вообще не судят, просто форму надели»

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:40
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21668

      oyabun 53 минуты назад

      Вполне адекватная оценка.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81452
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75411
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru