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  • Джикия – о Кубке «Париматч» Премьер: «На судьях сэкономили. Они вообще не судят, просто форму надели»

Джикия – о Кубке «Париматч» Премьер: «На судьях сэкономили. Они вообще не судят, просто форму надели»

8 февраля 2020, 17:48
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о судействе Кубка «Париматч» Премьер.

«Проблема в том, что на судьях сэкономили. Плохо судят? Они вообще не судят, просто форму надели. Каждый матч – ошибки, пенальти очевидные не ставят», – сказал Джикия в эфире «Матч Премьер».

  • В матче 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер «Спартак» выиграл у «Партизана» со счетом 3:2 и стал победителем турнира.
  • С конца первого тайма россияне играли в большинстве после удаления Бибраса Натхо за споры с арбитром.

Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» переиграл «Партизан» и стал победителем турнира

Тошич – о Кубке «Париматч» Премьер: «Нормальный турнир, но судейство ужасно слабое»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (2)
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giluxa1963
1581174770
да особенно с партизаном ключевого игрока и тренера удаляют в первом тайме а во втором абсолютно левую пенку ставит
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