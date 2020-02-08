Джикия – о Кубке «Париматч» Премьер: «На судьях сэкономили. Они вообще не судят, просто форму надели»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о судействе Кубка «Париматч» Премьер.

«Проблема в том, что на судьях сэкономили. Плохо судят? Они вообще не судят, просто форму надели. Каждый матч – ошибки, пенальти очевидные не ставят», – сказал Джикия в эфире «Матч Премьер».

В матче 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер «Спартак» выиграл у «Партизана» со счетом 3:2 и стал победителем турнира.

С конца первого тайма россияне играли в большинстве после удаления Бибраса Натхо за споры с арбитром.

Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» переиграл «Партизан» и стал победителем турнира

Тошич – о Кубке «Париматч» Премьер: «Нормальный турнир, но судейство ужасно слабое»