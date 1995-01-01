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    Джикия – о Кубке «Париматч» Премьер: «На судьях сэкономили. Они вообще не судят, просто форму надели»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о судействе Кубка «Париматч» Премьер.

    «Проблема в том, что на судьях сэкономили. Плохо судят? Они вообще не судят, просто форму надели. Каждый матч – ошибки, пенальти очевидные не ставят», – сказал Джикия в эфире «Матч Премьер».

    • В матче 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер «Спартак» выиграл у «Партизана» со счетом 3:2 и стал победителем турнира.
    • С конца первого тайма россияне играли в большинстве после удаления Бибраса Натхо за споры с арбитром.

    Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» переиграл «Партизан» и стал победителем турнира

    Тошич – о Кубке «Париматч» Премьер: «Нормальный турнир, но судейство ужасно слабое»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1719

      giluxa1963 57 секунд назад

      да особенно с партизаном ключевого игрока и тренера удаляют в первом тайме а во втором абсолютно левую пенку ставит

      0
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      Рейтинг: +22924

      gol_kak_sokol 14 минут назад

      Ты, Георгий, тоже просто форму надел и позоришь ее, играя так себе.

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