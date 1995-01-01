Тошич – о Кубке «Париматч» Премьер: «Нормальный турнир, но судейство ужасно слабое»

Лапочкин чтоли мясных судил?
Рылы, вам не стыдно за такой пахучий трофей!???
Полузащитник сербского «Партизана» Зоран Тошич раскритиковал судейство на Кубке «Париматч» Премьер.
«Нормальный турнир, хорошие команды, напряженная игра, достойный уровень. Все прекрасно, но судейство ужасно слабое. Уже третий матч такое», – сказал Тошич.
- В матче 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер «Спартак» выиграл у «Партизана» со счетом 3:2 и стал победителем турнира.
- С конца первого тайма россияне играли в большинстве после удаления Бибраса Натхо за споры с арбитром.
Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» переиграл «Партизан» и стал победителем турнира