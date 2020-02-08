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  • Тошич – о Кубке «Париматч» Премьер: «Нормальный турнир, но судейство ужасно слабое»

Тошич – о Кубке «Париматч» Премьер: «Нормальный турнир, но судейство ужасно слабое»

8 февраля 2020, 17:14
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Полузащитник сербского «Партизана» Зоран Тошич раскритиковал судейство на Кубке «Париматч» Премьер.

«Нормальный турнир, хорошие команды, напряженная игра, достойный уровень. Все прекрасно, но судейство ужасно слабое. Уже третий матч такое», – сказал Тошич.

  • В матче 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер «Спартак» выиграл у «Партизана» со счетом 3:2 и стал победителем турнира.
  • С конца первого тайма россияне играли в большинстве после удаления Бибраса Натхо за споры с арбитром.

Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» переиграл «Партизан» и стал победителем турнира

Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи Спартак Партизан Тошич Зоран
Комментарии (1)
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NEONFOL
1581173075
ну а что ж ты хотел, привык к продажным российским судьям, тут другое, тут просто необразованные макаки, ещё вчера золото на бусы меняли))))
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