Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    Тошич – о Кубке «Париматч» Премьер: «Нормальный турнир, но судейство ужасно слабое»

    Полузащитник сербского «Партизана» Зоран Тошич раскритиковал судейство на Кубке «Париматч» Премьер.

    «Нормальный турнир, хорошие команды, напряженная игра, достойный уровень. Все прекрасно, но судейство ужасно слабое. Уже третий матч такое», – сказал Тошич.

    • В матче 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер «Спартак» выиграл у «Партизана» со счетом 3:2 и стал победителем турнира.
    • С конца первого тайма россияне играли в большинстве после удаления Бибраса Натхо за споры с арбитром.

    Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» переиграл «Партизан» и стал победителем турнира

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:14
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2165

      Борат 17 минут назад

      Лапочкин чтоли мясных судил?
      Рылы, вам не стыдно за такой пахучий трофей!???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      NEONFOL 28 минут назад

      ну а что ж ты хотел, привык к продажным российским судьям, тут другое, тут просто необразованные макаки, ещё вчера золото на бусы меняли))))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81452
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75411
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru