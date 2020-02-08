Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» переиграл «Партизан» и стал победителем турнира

В матче 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер «Спартак» выиграл у «Партизана» со счетом 3:2.

В составе московской команды отличились Роман Зобнин, Александр Соболев и Эсекьель Понсе, за белградцев забивали Страхиня Павлович и Сейдуба Сума.

С конца первого тайма россияне играли в большинстве после удаления Бибраса Натхо за споры с арбитром.

Благодаря этому результату «Спартак» стал недосягаем для конкурентов и победил в турнире.

Кубок «Париматч» Премьер. 3-й тур

Спартак (Москва) – Партизан (Белград) – 3:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Зобнин, 7; 1:1 – Павлович, 17; 1:2 – Сума, 34; 2:2 – Соболев, 48; 3:2 – Понсе (с пенальти), 70.

Удаление: нет – Натхо, 42.