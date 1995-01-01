Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» переиграл «Партизан» и стал победителем турнира

    В матче 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер «Спартак» выиграл у «Партизана» со счетом 3:2.

    В составе московской команды отличились Роман Зобнин, Александр Соболев и Эсекьель Понсе, за белградцев забивали Страхиня Павлович и Сейдуба Сума.

    С конца первого тайма россияне играли в большинстве после удаления Бибраса Натхо за споры с арбитром.

    Благодаря этому результату «Спартак» стал недосягаем для конкурентов и победил в турнире.

    Кубок «Париматч» Премьер. 3-й тур

    Спартак (Москва) – Партизан (Белград) – 3:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Зобнин, 7; 1:1 – Павлович, 17; 1:2 – Сума, 34; 2:2 – Соболев, 48; 3:2 – Понсе (с пенальти), 70.

    Удаление: нет – Натхо, 42.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:54
    Комментарии94
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6467

      piligrim1986 1 минуту назад

      ну все, жизнь теперь наладится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      arrivalgist 2 минуты назад

      И это называется "народная команда"? Тьфу бл....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      Звезда запаса 3 минуты назад

      Дело не в судьях, а в "настоящих мужчинах", как айртон.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +329

      Ceнит 4 минуты назад

      Ох скоро палыч приедет тупых бомжей опускать, во умора то будет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      NEONFOL 30 минут назад

      Судьи испортили этот матч, это было видно по вялости игры во 2 тайме, сильно то и не старались, а на награждение и совсем уж,для Спартака это простенький товарняк, странно что остальные так странно к нему относятся, Локомотив так сильно радовался победе как будто кубок россии выйграли, а эмоции партизана вообще перебор

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      poliksmile 41 минуту назад

      Судья на новом porshe домой поедет. Партизан все три игры засудили. Мешкова школа...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22924

      gol_kak_sokol 42 минуты назад

      Нет, любит народ Спартак !! Некоторые любят по-настоящему, а многие любят только за то, что нигде больше они не получат такую аудиторию для разбрызгивания своего поноса. Посмотрите как оживились помойные-немытые, забыли про свой бздинит напрочь, только Спартак на уме, стараются его забрызгать, потому что он великий, а моськи всегда на великих дрочат.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4315

      ivany4 > gol_kak_sokol 32 минуты назад

      Да не удастся им словесным поносом забрызгать Спартак.
      Пишут одно и тоже, к месту и ни к месту. Что 10-15 лет назад писали, то и сейчас повторяют. Лишний раз доказывают, что в головах пустота и тупость.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21079

      VVM1964 > ivany4 19 минут назад

      " Смешно наблюдать здесь за людьми , которые хотят тебя обидеть - как обезьяны за стеклом в зоопарке , которые кидаются какашками . Ты за стеклом , а у них все лапы в гавне ))) "

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      футулёр 43 минуты назад

      Мда..с победой конечно, но игра...В прошлом году в РПЛ к перерыву шли четвёртыми, закончили на пятом, зато с кубком ,,Пари..."))) сейчас пока место десятое...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21079

      VVM1964 > футулёр 18 минут назад

      Можно подумать что кто то на этом турнире демонстрировал игру - турнир ТРЕНИРОВОЧНЫЙ .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4315

      ivany4 46 минут назад

      Кубки разные нужны, кубки разные важны!!!))
      Но главное, это игра команды. Пока она просматривается процентов на 40. Но еще есть время подтянуть все огрехи до старта ЧР.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21079

      VVM1964 50 минут назад

      Хочу поздравить бомбардир с " гениальным " решением заблокировать минусовку - всё говно вылезло наружу , адекватных комментариев единицы (((((( , Так держать и последние люди сбегут от вас , останется лишь стая бандерлогов (((

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1113

      Из Твери Леха > VVM1964 48 минут назад

      А ты че сюда только минусы ставить заходишь?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21079

      VVM1964 > Из Твери Леха 47 минут назад

      Посмотри количество моих комментариев .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +85

      Пpисyнуть 60лта хрячине > Из Твери Леха 47 минут назад

      Такой кайф челу обломали ! Как жить-то дальше ?

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +85

      Пpисyнуть 60лта хрячине > VVM1964 43 минуты назад

      Канделаки за один вечер столько накомментит, только ей за это 20 кг рейтинга искусственно не накрутят

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13351

      slavutiq70 > Из Твери Леха 42 минуты назад

      Не в самих минус дело,,,,,а дело что определённое количество минусов и бредовые коменты больных людей просто срываются,,,в этом то и суть,,,,а не то что кому то нравиться минусовать,,,

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +836

      Frankfurt Am Main > VVM1964 40 минут назад

      Не обращай внимание, это все неспартаковские, пускай желчью давятса а мы порадуемся за наш клуб. Вперёд Спартак.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21079

      VVM1964 > Frankfurt Am Main 16 минут назад

      А я и стараюсь с ПОЛНЫМИ дебилами не общаться - видишь " присунутому " даже не отвечаю ))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +85

      Пpисyнуть 60лта хрячине > VVM1964 10 минут назад

      Да как же ты ответишь, если у тебя рот занят .....

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81452
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75411
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru