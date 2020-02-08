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Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» переиграл «Партизан» и стал победителем турнира

8 февраля 2020, 15:54
122

В матче 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер «Спартак» выиграл у «Партизана» со счетом 3:2.

В составе московской команды отличились Роман Зобнин, Александр Соболев и Эсекьель Понсе, за белградцев забивали Страхиня Павлович и Сейдуба Сума.

С конца первого тайма россияне играли в большинстве после удаления Бибраса Натхо за споры с арбитром.

Благодаря этому результату «Спартак» стал недосягаем для конкурентов и победил в турнире.

Кубок «Париматч» Премьер. 3-й тур

Спартак (Москва) – Партизан (Белград) – 3:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Зобнин, 7; 1:1 – Павлович, 17; 1:2 – Сума, 34; 2:2 – Соболев, 48; 3:2 – Понсе (с пенальти), 70.

Удаление: нет – Натхо, 42.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Партизан
Комментарии (122)
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paracetamol
1581166949
Пиррова победа. Это значит - перед вылетом в ФНЛ.
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Пpисyнуть 60лта хрячине
1581166973
Даже в плюшевых кубках свини не могут, чтобы не смухлевать ! Удаление у соперника, левачнейший пенальти - классический свинячий расклад по образу и подобию РПЛ.
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oyabun
1581167034
ТАКИЕ победы нам не нужны! Если бы не левый пеналь и игра весь второй тайм в меньшинстве соперника, матч в лучшем случае закончился бы ничьей и серией пенальти, а вполне вероятно и счетом по первому тайму 2:1. Парадокс! Спартак от матча к матчу в турнире играл все хуже и хуже, а в итоге стал его победителем. Надеюсь что к весне увижу совсем другую команду. Эта оптимизма не внушает.
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"Локо" в атаке
1581167193
Судья победитель Кубка «Париматч» Премьер !!!:)))
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латунный
1581168627
кубок навечно отдать свиньям.осенью одну путёвку хрюшкам в лигу чемпионов дать за победу в кубке.вот за такие игры вся РОССИЯ и не навидет спартак
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VVM1964
1581171751
Хочу поздравить бомбардир с " гениальным " решением заблокировать минусовку - всё говно вылезло наружу , адекватных комментариев единицы (((((( , Так держать и последние люди сбегут от вас , останется лишь стая бандерлогов (((
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arrivalgist
1581174630
И это называется "народная команда"? Тьфу бл....
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Dizgen
1581178178
Админы конченные, скоро одни бомжи останутся на вашем"сайте"
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vka1970
1581182014
Красно белых с победой. С победой братцы....
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Серж 69
1581182186
Почитал,посмотрел...Как всегда,там где Спартак, сарказм и едкая ирония зашкаливают,многим неймётся,дай-ка и я,мол,свою порцию дерьмеца выплесну... Что не так?Проиграет Спартак-начинается злобное веселье,выиграет-снова та же песня.Понятно,что матчи эти почти несерьёзны,сборы,подготовка к сезону и прочее,однако и проигрывать такие встречи мало кто хочет,наоборот,все хотят выигрывать.Победили-молодцы,и что, нам плакать?Да и опять же,что,с командами третьей лиги Боратовского Казахстана играли? Работы много предстоит,сложностей немало,никто,надеюсь,не обольщается этим небольшим успехом.Но за малыми успехами порой начинаются и большие,вперёд Спартак!
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