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Спартак - Партизан

08.02.2020, Суббота, 14:00 мск Кубок «Париматч» Премьер, 3 тур Спартак - Партизан
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 3 2 1 0 6:4 +2 7
2. Ростов 3 1 1 1 7:6 +1 4
3. Локомотив 3 0 3 0 5:5 0 4
4. Партизан 3 0 1 2 4:7 -3 2
* - Локомотив: начислено 1
Локомотив: начислено 1
Локомотив: начислено 1
Партизан: начислено 1
Партизан: начислено 1
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    Рейтинг: +295

    Мортус 8 февраля 2020, 15:23

    Тедеско приходил как гений тактики. А я не то что гениальную, вообще никакой тактики не вижу.

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    Рейтинг: +1452

    moskowcity-petrv 8 февраля 2020, 15:14

    Как жизнь, девчата голубые?)разгулялись смотрю)

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    Рейтинг: +73

    Пpисyнуть 60лта хрячине 8 февраля 2020, 14:39

    Хряков опять епуть

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    Рейтинг: +1933

    Д Альбертини 8 февраля 2020, 13:02

    Ребров опять в стартовом составе... Да когда же блеаааатттьььь это закончится то... И когда уже тренер начнёт наигрывать основной состав.. В любом случае, надо посмотреть этот матч

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 7 февраля 2020, 17:28

    Это что, если Партизан выиграет, то может занять первое место?

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