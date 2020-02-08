Спартак - Партизан

Тедеско приходил как гений тактики. А я не то что гениальную, вообще никакой тактики не вижу.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|3
|2
|1
|0
|6:4
|+2
|7
|2.
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|7:6
|+1
|4
|3.
|Локомотив
|3
|0
|3
|0
|5:5
|0
|4
|4.
|Партизан
|3
|0
|1
|2
|4:7
|-3
|2
|* - Локомотив: начислено 1
Локомотив: начислено 1
Локомотив: начислено 1
Партизан: начислено 1
Партизан: начислено 1
Как жизнь, девчата голубые?)разгулялись смотрю)
Хряков опять епуть
Ребров опять в стартовом составе... Да когда же блеаааатттьььь это закончится то... И когда уже тренер начнёт наигрывать основной состав.. В любом случае, надо посмотреть этот матч
Это что, если Партизан выиграет, то может занять первое место?