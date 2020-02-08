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Расписание матчей
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Спартак - Партизан
Спартак - Партизан: обзор матча 08 февраля 2020
Спартак
08.02.2020, суббота, 14:00
Кубок «Париматч» Премьер, 3 тур
3 : 2
Завершен
Партизан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Спартак - Партизан
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Информация о матче
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