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  • Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер мира. Он обошел Гвардиолу и Клоппа

Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер мира. Он обошел Гвардиолу и Клоппа

7 февраля 2020, 18:39
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L’Equipe опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футбольных тренеров мира.

На первом месте – 49-летний Диего Симеоне, возглавляющий «Атлетико», который получает 43,6 миллиона евро в год.

Вторую строчку занимает главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола (23,28 миллиона). Далее расположились Юрген Клопп («Ливерпуль», 17,52), Жозе Моуринью («Тоттенхэм», 17,52) и Зинедин Зидан («Реал»,16,8).

  • Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.
  • За это время он выиграл Примеру, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Лигу Европы (дважды), Суперкубок УЕФА (дважды) и два раза выходил в финал Лиги чемпионов.

Источник: Sport24
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Атлетико Ливерпуль Манчестер Сити Моуринью Жозе Клопп Юрген Гвардиола Хосеп Симеоне Диего Зидан Зинедин
Комментарии (1)
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sir_Alex
1581412668
Порадуемся за него.
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