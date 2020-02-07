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    Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер мира. Он обошел Гвардиолу и Клоппа

    L’Equipe опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футбольных тренеров мира.

    На первом месте – 49-летний Диего Симеоне, возглавляющий «Атлетико», который получает 43,6 миллиона евро в год.

    Вторую строчку занимает главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола (23,28 миллиона). Далее расположились Юрген Клопп («Ливерпуль», 17,52), Жозе Моуринью («Тоттенхэм», 17,52) и Зинедин Зидан («Реал»,16,8).

    • Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.
    • За это время он выиграл Примеру, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Лигу Европы (дважды), Суперкубок УЕФА (дважды) и два раза выходил в финал Лиги чемпионов.

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      skakovdaniilqark 22 минуты назад

      Извините за спам, но я нарыл способ как дома можно накачать тело и убрать жир! За две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, подкачал руки и спину, а у жены ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать, а вычитал о нем здесь ------- https://bit.vodka/miopres

      -1
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      Рейтинг: +2128

      alarm 41 минуту назад

      первая строчка настолько же незаслуженная, как пребывание спартака в элитном дивизионе

      -2
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