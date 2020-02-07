Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер мира. Он обошел Гвардиолу и Клоппа

L’Equipe опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футбольных тренеров мира.

На первом месте – 49-летний Диего Симеоне, возглавляющий «Атлетико», который получает 43,6 миллиона евро в год.

Вторую строчку занимает главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола (23,28 миллиона). Далее расположились Юрген Клопп («Ливерпуль», 17,52), Жозе Моуринью («Тоттенхэм», 17,52) и Зинедин Зидан («Реал»,16,8).