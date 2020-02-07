Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер мира. Он обошел Гвардиолу и Клоппа

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L’Equipe опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футбольных тренеров мира.
На первом месте – 49-летний Диего Симеоне, возглавляющий «Атлетико», который получает 43,6 миллиона евро в год.
Вторую строчку занимает главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола (23,28 миллиона). Далее расположились Юрген Клопп («Ливерпуль», 17,52), Жозе Моуринью («Тоттенхэм», 17,52) и Зинедин Зидан («Реал»,16,8).
- Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.
- За это время он выиграл Примеру, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Лигу Европы (дважды), Суперкубок УЕФА (дважды) и два раза выходил в финал Лиги чемпионов.