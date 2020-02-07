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  • Зарплата Головина – 225 тысяч в месяц. Россиянин – девятый в списке самых высокооплачиваемых игроков «Монако»

Зарплата Головина – 225 тысяч в месяц. Россиянин – девятый в списке самых высокооплачиваемых игроков «Монако»

7 февраля 2020, 12:37
5

Журнал L’Equipe опубликовал информацию о зарплатах футболистов, выступающих в Лиге 1.

Зарплата полузащитника «Монако» Александра Головина – 225 тысяч евро в месяц, он занимает девятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков команды.

На первом месте – нападающий монегасков Виссам Бен-Йеддер, который получает 650 тысяч евро в месяц. Полузащитник Сеск Фабрегас зарабатывает 600 тысяч, Тьему Бакайоко – 450 тысяч евро.

Самым высокооплачиваемым футболистом Лиги 1 стал нападающий «ПСЖ» Неймар, получающий 3,06 миллиона евро в месяц.

  • В этом сезоне 23-летний Головин провел за «Монако» 21 матч, забил три гола, отдал три ассиста.
  • Рыночная стоимость россиянина – 25 миллионов евро.

Источник: Sport24
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Комментарии (5)
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_-G-F-_
1581068619
Ну как по мне, он заслуживает это своей игрой. Одно только беспокоит, сколько еще его по позициям туда сюда перекидывать будут? все-таки играя на одной позиции игрок может себя намного лучше показывать, недели на нескольких
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giluxa1963
1581070145
пример для иолодежи
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acor94
1581072798
В месяц никто не считает. Либо в год, либо а неделю.
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афоня72
1581259357
Во франции налоги очень большие 40-45 процентов...
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