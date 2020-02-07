Зарплата Головина – 225 тысяч в месяц. Россиянин – девятый в списке самых высокооплачиваемых игроков «Монако»

Журнал L’Equipe опубликовал информацию о зарплатах футболистов, выступающих в Лиге 1.

Зарплата полузащитника «Монако» Александра Головина – 225 тысяч евро в месяц, он занимает девятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков команды.

На первом месте – нападающий монегасков Виссам Бен-Йеддер, который получает 650 тысяч евро в месяц. Полузащитник Сеск Фабрегас зарабатывает 600 тысяч, Тьему Бакайоко – 450 тысяч евро.

Самым высокооплачиваемым футболистом Лиги 1 стал нападающий «ПСЖ» Неймар, получающий 3,06 миллиона евро в месяц.