Зарплата Головина – 225 тысяч в месяц. Россиянин – девятый в списке самых высокооплачиваемых игроков «Монако»

Журнал L’Equipe опубликовал информацию о зарплатах футболистов, выступающих в Лиге 1.
Зарплата полузащитника «Монако» Александра Головина – 225 тысяч евро в месяц, он занимает девятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков команды.
На первом месте – нападающий монегасков Виссам Бен-Йеддер, который получает 650 тысяч евро в месяц. Полузащитник Сеск Фабрегас зарабатывает 600 тысяч, Тьему Бакайоко – 450 тысяч евро.
Самым высокооплачиваемым футболистом Лиги 1 стал нападающий «ПСЖ» Неймар, получающий 3,06 миллиона евро в месяц.
- В этом сезоне 23-летний Головин провел за «Монако» 21 матч, забил три гола, отдал три ассиста.
- Рыночная стоимость россиянина – 25 миллионов евро.
Источник: Sport24