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    Кубок Испании. «Атлетик» и «Барселона» поборются за полуфинал

    В 23:00 по Москве начнется матч 1/4 финала Кубка Испании между «Атлетиком» и «Барселоной». «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на стадионе «Нуэво Сан Мамес» (Бильбао).

    Последняя встреча между командами в Бильбао завершилась минимальной победой басков. В Кубке Испании последний раз команды встречались в 2017 году. По сумме двух матчей в 1/4 финала прошли каталонцы.

    В чемпионате Испании «Барселона» идет второй, а баски занимают девятое место, на пять очков отставая от зоны еврокубков.

    • В полуфинал Кубка Испании уже вышли «Гранада» и «Мирандес».
    • Действующий победитель турнира – «Валенсия», обыгравшая в финале «Барселону».
    • Каталонцы – самая титулованная команда Кубка Испании (30 раз брали трофей).

    Источник: Бомбардир.ру

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