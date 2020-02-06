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  • Кубок Испании. «Атлетик» и «Барселона» поборются за полуфинал

Кубок Испании. «Атлетик» и «Барселона» поборются за полуфинал

6 февраля 2020, 21:57

В 23:00 по Москве начнется матч 1/4 финала Кубка Испании между «Атлетиком» и «Барселоной». «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на стадионе «Нуэво Сан Мамес» (Бильбао).

Последняя встреча между командами в Бильбао завершилась минимальной победой басков. В Кубке Испании последний раз команды встречались в 2017 году. По сумме двух матчей в 1/4 финала прошли каталонцы.

В чемпионате Испании «Барселона» идет второй, а баски занимают девятое место, на пять очков отставая от зоны еврокубков.

  • В полуфинал Кубка Испании уже вышли «Гранада» и «Мирандес».
  • Действующий победитель турнира – «Валенсия», обыгравшая в финале «Барселону».
  • Каталонцы – самая титулованная команда Кубка Испании (30 раз брали трофей).

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Кубок Испания. Примера Атлетик Барселона
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