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    Moiceleste: тренер «Сельты» является фанатом игры Смолова и доволен его дебютом в Валенсии

    Главному тренеру «Сельты» Оскару Гарсии понравился дебют форварда Федора Смолова в матче 22-го тура Примеры против «Валенсии» (0:1). Россиянин вышел на поле на 78-й минуте.

    Как пишет Moiceleste, Гарсия является фанатом игры Смолова, которого «Сельта» арендовала у «Локомотива» на этой неделе.

    • По сведениям российских инсайдеров, одной из причин аренды Смолова стало отсутствие взаимопонимания с Юрием Семиным.
    • «Сельта» в Примере идет в зоне вылета.
    • Следующий соперник – «Севилья» (9 февраля).

    Источник: Moiceleste

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +95

      ab15488 4 минуты назад

      Походу тренер жёстко на крокодиле сидит, в здравом уме от смолова фанатеть нереально))

      0
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      Рейтинг: +6671

      mihail200606 1 час назад

      Прям фанатом.. В России у смолова фанов нет, а в Испании прям уже есть..

      0
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      Рейтинг: +2970

      Fan Loko mik 1 час назад

      Дай бог, чтобы и дальше оставался его фанатом, обратно в ЛОКО Хведя вернуться не должен!!!!

      0
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      Рейтинг: +36243

      MaxRnD 2 часа назад

      Это до первой паненки

      1
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      Рейтинг: +2564

      yorgenbarenz 2 часа назад

      Да не он один стал фанатом Феди.Мы тоже помним пенальти на ЧМ.

      0
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      Рейтинг: +11

      AleSan4es 3 часа назад

      Ну за эти 14 минут показал себя лучше чем за все время в локо

      1
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      Рейтинг: +1243

      altezzik > AleSan4es 1 час назад

      В Локо ничего не показал

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