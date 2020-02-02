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  • Moiceleste: тренер «Сельты» является фанатом игры Смолова и доволен его дебютом в Валенсии

Moiceleste: тренер «Сельты» является фанатом игры Смолова и доволен его дебютом в Валенсии

2 февраля 2020, 08:09
7

Главному тренеру «Сельты» Оскару Гарсии понравился дебют форварда Федора Смолова в матче 22-го тура Примеры против «Валенсии» (0:1). Россиянин вышел на поле на 78-й минуте.

Как пишет Moiceleste, Гарсия является фанатом игры Смолова, которого «Сельта» арендовала у «Локомотива» на этой неделе.

  • По сведениям российских инсайдеров, одной из причин аренды Смолова стало отсутствие взаимопонимания с Юрием Семиным.
  • «Сельта» в Примере идет в зоне вылета.
  • Следующий соперник – «Севилья» (9 февраля).

Источник: Moiceleste

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Россия. Премьер-лига Испания. Примера Сельта Смолов Федор
Комментарии (7)
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AleSan4es
1580620856
Ну за эти 14 минут показал себя лучше чем за все время в локо
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yorgenbarenz
1580622776
Да не он один стал фанатом Феди.Мы тоже помним пенальти на ЧМ.
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MaxRnD
1580623778
Это до первой паненки
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Fan Loko mik
1580627605
Дай бог, чтобы и дальше оставался его фанатом, обратно в ЛОКО Хведя вернуться не должен!!!!
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mihail200606
1580627664
Прям фанатом.. В России у смолова фанов нет, а в Испании прям уже есть..
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ab15488
1580632705
Походу тренер жёстко на крокодиле сидит, в здравом уме от смолова фанатеть нереально))
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