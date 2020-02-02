Moiceleste: тренер «Сельты» является фанатом игры Смолова и доволен его дебютом в Валенсии

Главному тренеру «Сельты» Оскару Гарсии понравился дебют форварда Федора Смолова в матче 22-го тура Примеры против «Валенсии» (0:1). Россиянин вышел на поле на 78-й минуте.

Как пишет Moiceleste, Гарсия является фанатом игры Смолова, которого «Сельта» арендовала у «Локомотива» на этой неделе.