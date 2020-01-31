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  • Ребров: «У меня был период в сборной. В таком ритме ты фактически лишен выходных»

Ребров: «У меня был период в сборной. В таком ритме ты фактически лишен выходных»

31 января 2020, 08:08
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Вратарь «Спартака» Артем Ребров объяснил, почему вратарям тяжело совмещать клубный футбол с игрой за сборную.

«Решение Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной? Я, конечно, понимаю его. Игорь лет с 18 в таком режиме жил – сборная, клуб. У меня был маленький период в сборной, но даже его хватило, чтобы понять: в таком ритме ты фактически лишен выходных. Когда ребята разъезжались по национальным командам, ты мог больше времени уделить семье, детям. А Игорь много лет работал нон-стоп. Представляю, как ему было тяжело. Плюс чемпионат мира. Да, он сложился удачно, но там на всю команду выпала колоссальная нагрузка. Как вратарь, спортсмен я понял и принял решение Акинфеева», – рассказал Ребров.

  • В 2018 году Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России, в которую вызывался с 2003 года.
  • Накануне Ребров подписал со «Спартаком» новый контракт до июня 2021 года.
  • В составе москвичей голкипер выступает с 2011 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Акинфеев Игорь Ребров Артем
Комментарии (1)
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vka1970
1580455822
Да правильно всё сделал. Не тянешь, лучше уходи.
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