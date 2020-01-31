Ребров: «У меня был период в сборной. В таком ритме ты фактически лишен выходных»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров объяснил, почему вратарям тяжело совмещать клубный футбол с игрой за сборную.

«Решение Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной? Я, конечно, понимаю его. Игорь лет с 18 в таком режиме жил – сборная, клуб. У меня был маленький период в сборной, но даже его хватило, чтобы понять: в таком ритме ты фактически лишен выходных. Когда ребята разъезжались по национальным командам, ты мог больше времени уделить семье, детям. А Игорь много лет работал нон-стоп. Представляю, как ему было тяжело. Плюс чемпионат мира. Да, он сложился удачно, но там на всю команду выпала колоссальная нагрузка. Как вратарь, спортсмен я понял и принял решение Акинфеева», – рассказал Ребров.