Кубок Испании. «Атлетик» победил «Тенерифе» в серии пенальти, в матче шесть голов и два удаления

В матче 1/8 финала Кубка Испании «Атлетик» на выезде одолел «Тенерифе».

Команда из Бильбао уже на второй минуте осталась вдесятером из-за удаления вратаря Яго Эррерина, однако, несмотря на игру в меньшинстве, сумела добыть ничью в основное время со счетом 2:2.

В овертаймах составы соперников уравнялись, после чего «Атлетик» и «Тенерифе» забили еще по одному голу.

Победителя встречи пришлось определять в серии пенальти, где точнее оказались баски.

Кубок Испании. 1/8 финала

Тенерифе – Атлетик – 3:3 (2:1), по пенальти 2:4

Голы: 1:0 – Хоселу (с пенальти), 8; 1:1 – Уильямс, 17; 2:1 – Хоселу, 21; 2:2 – Уильямс, 54; 3:2 – Гомес (с пенальти), 105+1; 3:3 – Бершиче, 118.

Удаления: Руис, 94 – Эррерин, 2.

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