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Тенерифе - Атлетик

28.01.2020, Вторник, 23:00 мск Санта-Крус-де-Тенерифе, стадион Элиодоре Родригес Лопес Испания. Кубок, 1/8 финала Тенерифе - Атлетик
Испания. Примера (2009/2010)
23 тур
21 февраля, воскресенье 19:00 Атлетик 4:1 Тенерифе
4 тур
23 сентября, среда 23:00 Тенерифе 1:0 Атлетик
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