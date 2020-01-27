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  • Зидан – о гибели Брайанта: «У меня нет слов, это ужасная новость для мира спорта»

Зидан – о гибели Брайанта: «У меня нет слов, это ужасная новость для мира спорта»

27 января 2020, 11:49
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал новость о гибели бывшего баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

«Это ужасное чувство, ужасная новость для мира спорта. Мне очень жаль его семью. У меня нет слов. Я никогда не встречался с ним, но мне все равно очень грустно из-за произошедшего», – сказал Зидан.

  • Брайант погиб в результате крушения личного вертолета.
  • Кроме спортсмена на борту находились три пассажира и пилот. Никто не выжил.
  • Брайант – пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.

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Источник: RMC Sport
Испания. Примера Реал Зидан Зинедин
Комментарии (1)
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Plyash
1580118272
Честь и хвала тебе,Коби.Ты был величайшим спортсменом и вестником добра и мира на нашей планете.Царство тебе небесное.
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