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    Зидан – о гибели Брайанта: «У меня нет слов, это ужасная новость для мира спорта»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал новость о гибели бывшего баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

    «Это ужасное чувство, ужасная новость для мира спорта. Мне очень жаль его семью. У меня нет слов. Я никогда не встречался с ним, но мне все равно очень грустно из-за произошедшего», – сказал Зидан.

    • Брайант погиб в результате крушения личного вертолета.
    • Кроме спортсмена на борту находились три пассажира и пилот. Никто не выжил.
    • Брайант – пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 11:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1702

      playsh 25 минут назад

      Честь и хвала тебе,Коби.Ты был величайшим спортсменом и вестником добра и мира на нашей планете.Царство тебе небесное.

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