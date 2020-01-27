Зидан – о гибели Брайанта: «У меня нет слов, это ужасная новость для мира спорта»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал новость о гибели бывшего баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.
«Это ужасное чувство, ужасная новость для мира спорта. Мне очень жаль его семью. У меня нет слов. Я никогда не встречался с ним, но мне все равно очень грустно из-за произошедшего», – сказал Зидан.
- Брайант погиб в результате крушения личного вертолета.
- Кроме спортсмена на борту находились три пассажира и пилот. Никто не выжил.
- Брайант – пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.
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Источник: RMC Sport