ФИФА – о погибшем Брайанте: «Легенда баскетбола, которая любила и была любима в футболе»

Коби,ты величайший спортсмен и весник мира и добра на нашей планете.
Пусть земля тебе будет пухом.
Пресс-служба ФИФА отреагировала на новость о гибели бывшего баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.
«Легенда в одном виде спорта, которая любила и была любима в нашем. Покойся с миром», – говорится в публикации Международной федерации футбола в твиттере.
- Брайант погиб в результате крушения личного вертолета.
- Кроме спортсмена на борту находились три пассажира и пилот. Никто не выжил.
- Брайант – пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.
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A legend in one sport who loved, and was loved in, ours.#RIPKobe pic.twitter.com/DwzJ2kox4C— FIFA.com (@FIFAcom) January 26, 2020