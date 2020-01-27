ФИФА – о погибшем Брайанте: «Легенда баскетбола, которая любила и была любима в футболе»

Пресс-служба ФИФА отреагировала на новость о гибели бывшего баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.
«Легенда в одном виде спорта, которая любила и была любима в нашем. Покойся с миром», – говорится в публикации Международной федерации футбола в твиттере.
- Брайант погиб в результате крушения личного вертолета.
- Кроме спортсмена на борту находились три пассажира и пилот. Никто не выжил.
- Брайант – пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.
Роналду – о гибели Брайанта: «Душераздирающие новости»
«Нас покинул настоящий гений»: Месси прокомментировал гибель Брайанта
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер ФИФА