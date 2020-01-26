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    ФИФА – о погибшем Брайанте: «Легенда баскетбола, которая любила и была любима в футболе»

    Пресс-служба ФИФА отреагировала на новость о гибели бывшего баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

    «Легенда в одном виде спорта, которая любила и была любима в нашем. Покойся с миром», – говорится в публикации Международной федерации футбола в твиттере.

    • Брайант погиб в результате крушения личного вертолета.
    • Кроме спортсмена на борту находились три пассажира и пилот. Никто не выжил.
    • Брайант – пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.

    Роналду – о гибели Брайанта: «Душераздирающие новости»

    «Нас покинул настоящий гений»: Месси прокомментировал гибель Брайанта

    Источник: Официальный твиттер ФИФА

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    Сегодня, 09:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1702

      playsh 19 минут назад

      Коби,ты величайший спортсмен и весник мира и добра на нашей планете.
      Пусть земля тебе будет пухом.

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