«Нас покинул настоящий гений»: Месси прокомментировал гибель Брайанта

Капитан «Барселоны» Лионель Месси отреагировал на новость о гибели бывшего баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

«У меня нет слов. Вся моя любовь к семье и друзьям Коби. Было приятно встретиться и провести время вместе с ним. Нас покинул настоящий гений», – написал аргентинец в инстаграме.

Брайант погиб в результате крушения личного вертолета.

Кроме спортсмена на борту находились три пассажира и пилот. Никто не выжил.

Брайант – пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.

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