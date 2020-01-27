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  • «Нас покинул настоящий гений»: Месси прокомментировал гибель Брайанта

«Нас покинул настоящий гений»: Месси прокомментировал гибель Брайанта

27 января 2020, 08:51
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси отреагировал на новость о гибели бывшего баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

«У меня нет слов. Вся моя любовь к семье и друзьям Коби. Было приятно встретиться и провести время вместе с ним. Нас покинул настоящий гений», – написал аргентинец в инстаграме.

  • Брайант погиб в результате крушения личного вертолета.
  • Кроме спортсмена на борту находились три пассажира и пилот. Никто не выжил.
  • Брайант – пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.

Роналду – о гибели Брайанта: «Душераздирающие новости»

Источник: Инстаграм Лионеля Месси
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (1)
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Plyash
1580117571
Великий и прекрасный спортсмен ушёл так рано,это трагедия для всего спортивного мира.Честь тебе и хвала,Коби.
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