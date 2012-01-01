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    «Нас покинул настоящий гений»: Месси прокомментировал гибель Брайанта

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси отреагировал на новость о гибели бывшего баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

    «У меня нет слов. Вся моя любовь к семье и друзьям Коби. Было приятно встретиться и провести время вместе с ним. Нас покинул настоящий гений», – написал аргентинец в инстаграме.

    • Брайант погиб в результате крушения личного вертолета.
    • Кроме спортсмена на борту находились три пассажира и пилот. Никто не выжил.
    • Брайант – пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.

    Роналду – о гибели Брайанта: «Душераздирающие новости»

    Источник: Инстаграм Лионеля Месси

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    Сегодня, 08:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2646

      Alekxei Z. 3 минуты назад

      Шок.
      Всемирная потеря.

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