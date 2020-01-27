«Нас покинул настоящий гений»: Месси прокомментировал гибель Брайанта

Капитан «Барселоны» Лионель Месси отреагировал на новость о гибели бывшего баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.
«У меня нет слов. Вся моя любовь к семье и друзьям Коби. Было приятно встретиться и провести время вместе с ним. Нас покинул настоящий гений», – написал аргентинец в инстаграме.
- Брайант погиб в результате крушения личного вертолета.
- Кроме спортсмена на борту находились три пассажира и пилот. Никто не выжил.
- Брайант – пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.
Роналду – о гибели Брайанта: «Душераздирающие новости»
Источник: Инстаграм Лионеля Месси