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    • Отставка Гвардиолы, «Золотой мяч» Салаха, конец карьеры Погба: составлен список неизбежных событий 2025 года

    Отставка Гвардиолы, «Золотой мяч» Салаха, конец карьеры Погба: составлен список неизбежных событий 2025 года

    Телеграм-канал «Портье Дрогба» (30 тысяч подписчиков) составил список футбольных событий, которые представляются неизбежными в 2025 году.

    1. Гарри Кейн впервые выиграет титул.

    2. Юрген Клопп вернeтся к бровке в роли и.о. хоть на пару матчей.

    3. Трент станет игроком «Реала».

    4. Хосеп Гвардиола уйдeт в отпуск.

    5. «Арсенал» купит центрфорварда.

    6. Антонио Конте поругается с Аурелио Де Лаурентисом.

    7. «Валенсия» приступит к очищению Сегундой.

    8. Деле Алли и Поль Погба объявят о завершении карьеры.

    9. Хулена Лопетеги уволят (возможно, неоднократно).

    10. Мохамед Салах возьмeт «Золотой мяч».

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    Источник: телеграм-канал «Портье Дрогба»

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    04.01.2025 19:34
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1736009443
    ...Кейн без титула, Гвардиола без отпуска, Валенсия сохранит прописку, а остальное - на ваше усмотрение)...
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    Sedoi_Goblin
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