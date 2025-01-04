Отставка Гвардиолы, «Золотой мяч» Салаха, конец карьеры Погба: составлен список неизбежных событий 2025 года

Телеграм-канал «Портье Дрогба» (30 тысяч подписчиков) составил список футбольных событий, которые представляются неизбежными в 2025 году.

1. Гарри Кейн впервые выиграет титул.

2. Юрген Клопп вернeтся к бровке в роли и.о. хоть на пару матчей.

3. Трент станет игроком «Реала».

4. Хосеп Гвардиола уйдeт в отпуск.

5. «Арсенал» купит центрфорварда.

6. Антонио Конте поругается с Аурелио Де Лаурентисом.

7. «Валенсия» приступит к очищению Сегундой.

8. Деле Алли и Поль Погба объявят о завершении карьеры.

9. Хулена Лопетеги уволят (возможно, неоднократно).

10. Мохамед Салах возьмeт «Золотой мяч».