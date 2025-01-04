Отставка Гвардиолы, «Золотой мяч» Салаха, конец карьеры Погба: составлен список неизбежных событий 2025 года

Телеграм-канал «Портье Дрогба» (30 тысяч подписчиков) составил список футбольных событий, которые представляются неизбежными в 2025 году.
1. Гарри Кейн впервые выиграет титул.
2. Юрген Клопп вернeтся к бровке в роли и.о. хоть на пару матчей.
3. Трент станет игроком «Реала».
4. Хосеп Гвардиола уйдeт в отпуск.
5. «Арсенал» купит центрфорварда.
6. Антонио Конте поругается с Аурелио Де Лаурентисом.
7. «Валенсия» приступит к очищению Сегундой.
8. Деле Алли и Поль Погба объявят о завершении карьеры.
9. Хулена Лопетеги уволят (возможно, неоднократно).
10. Мохамед Салах возьмeт «Золотой мяч».