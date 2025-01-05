«Реал» попробует разогнать весь судейский корпус Испании из-за дисквалификации Винисиуса

«Реал» в гневе из-за удаления и последующей дисквалификации форварда Винисиуса. Мадридцы будут работать с судейским корпусом Испании.

В клубе считают, что руководство арбитров и сам состав судей, рекомендованных для работы в Примере, должны измениться. «Реал» будет подговаривать другие клубы на вступление в коалицию против судей.

«Реал» полагает, что в нынешнем судейском корпусе нет справедливости. Кроме того, клуб хочет пересмотреть работу VAR с целью уменьшения их влияния на игру.