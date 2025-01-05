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    • «Реал» попробует разогнать весь судейский корпус Испании из-за дисквалификации Винисиуса

    «Реал» попробует разогнать весь судейский корпус Испании из-за дисквалификации Винисиуса

    «Реал» в гневе из-за удаления и последующей дисквалификации форварда Винисиуса. Мадридцы будут работать с судейским корпусом Испании.

    В клубе считают, что руководство арбитров и сам состав судей, рекомендованных для работы в Примере, должны измениться. «Реал» будет подговаривать другие клубы на вступление в коалицию против судей.

    «Реал» полагает, что в нынешнем судейском корпусе нет справедливости. Кроме того, клуб хочет пересмотреть работу VAR с целью уменьшения их влияния на игру.

    • На следующей неделе «Реал» проведет кубковые матчи.

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    Источник: Marca

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    05.01.2025 15:11
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    Комментарии (13)
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    Таврида
    1736081408
    Да чё там мелочиться, надо предоставить Реалу исключительное право самому назначать судей, причем на все матчи Примеры и Кубка, бггг
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    andrei-sarap-yandex
    1736081476
    из за одного провокатора и маразматика...урода .. хотят сразу титулы РЕАЛА все....из обьезян становились людьми .а ВИНИСИУС отстал в развитии .уме и приличия
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    смолов федор
    1736088550
    в испании живут одни дураки, их ла лигу надо разогнать
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    Spartak_forv@
    1736093511
    Винисиуса удалили-нужна как минимум смена руководства УЕФА
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    кайрос
    1736096147
    разогнать весь судейский корпус Испании..... А в России только жалуются на судей и их коррупцию... Терпят терпилы.
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    Sergey-Ovodkov-google
    1736163272
    А надо было его похвалить за его подвиг,просто полный финиш.
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