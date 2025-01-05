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    • Оппозиция потребовала немедленной отставки Лапорты на фоне ситуации с Ольмо

    Оппозиция потребовала немедленной отставки Лапорты на фоне ситуации с Ольмо

    Оппозиционные президенту «Барселоны» Жоану Лапорте группировки отреагировали на ситуацию с Дани Ольмо.

    Десять объединений потребовали немедленной отставки Лапорты, не сумевшего добиться разрешения на регистрацию Ольмо на вторую часть сезона.

    Помимо кейса Ольмо оппозиция напомнила об убытках «Барселоны», проблемах с продлением контракта с Nike, несостоявшемся возвращении Томаса Эртеля в БК «Барселона».

    «Имидж и репутация клуба серьезно страдают», – сказано в заявлении оппозиции.

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    Источник: COPE

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    05.01.2025 15:24
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    Комментарии (1)
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    Project Бабангида
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    вам бы Навального. он фильмец про дворец Ляпорта снял......а потом умер в восьмизвёздочном отели
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