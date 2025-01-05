Оппозиция потребовала немедленной отставки Лапорты на фоне ситуации с Ольмо

Оппозиционные президенту «Барселоны» Жоану Лапорте группировки отреагировали на ситуацию с Дани Ольмо.

Десять объединений потребовали немедленной отставки Лапорты, не сумевшего добиться разрешения на регистрацию Ольмо на вторую часть сезона.

Помимо кейса Ольмо оппозиция напомнила об убытках «Барселоны», проблемах с продлением контракта с Nike, несостоявшемся возвращении Томаса Эртеля в БК «Барселона».

«Имидж и репутация клуба серьезно страдают», – сказано в заявлении оппозиции.