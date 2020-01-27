Роналду – о гибели Брайанта: «Душераздирающие новости»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на новость о гибели бывшего баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.
«Так грустно слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джинны. Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Отправляю мои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб в аварии. Покойся с миром, легенда», – написал португалец в твиттере.
- Брайант погиб в результате крушения личного вертолета.
- Кроме спортсмена на борту находились три пассажира и пилот. Никто не выжил.
- Брайант – пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.
Источник: Твиттер Криштиану Роналду