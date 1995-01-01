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    Роналду – о гибели Брайанта: «Душераздирающие новости»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на новость о гибели бывшего баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

    «Так грустно слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джинны. Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Отправляю мои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб в аварии. Покойся с миром, легенда», – написал португалец в твиттере.

    • Брайант погиб в результате крушения личного вертолета.
    • Кроме спортсмена на борту находились три пассажира и пилот. Никто не выжил.
    • Брайант – пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.

    Источник: Твиттер Криштиану Роналду

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