Роналду – о гибели Брайанта: «Душераздирающие новости»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на новость о гибели бывшего баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

«Так грустно слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джинны. Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Отправляю мои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб в аварии. Покойся с миром, легенда», – написал португалец в твиттере.