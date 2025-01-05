Рианчо ответил, как фанаты «Спартака» примут Карпина обратно в клуб

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил шансы Валерия Карпина возглавить москвичей или «Реал Сосьедад».

«Думаю, шансы Карпина возглавить «Спартак» или «Реал Сосьедад» равны. В этих клубах помнят и любят Карпина, он сыграл большую роль в их истории. Болельщики тепло его примут как в «Спартаке», так и в «Реале Сосьедад».

Но чтобы возглавить такие клубы, ему придется уйти с поста тренера сборной России», – сказал Рианчо.