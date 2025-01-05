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    • Рианчо ответил, как фанаты «Спартака» примут Карпина обратно в клуб

    Рианчо ответил, как фанаты «Спартака» примут Карпина обратно в клуб

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил шансы Валерия Карпина возглавить москвичей или «Реал Сосьедад».

    «Думаю, шансы Карпина возглавить «Спартак» или «Реал Сосьедад» равны. В этих клубах помнят и любят Карпина, он сыграл большую роль в их истории. Болельщики тепло его примут как в «Спартаке», так и в «Реале Сосьедад».

    Но чтобы возглавить такие клубы, ему придется уйти с поста тренера сборной России», – сказал Рианчо.

    • Карпин тренировал «Спартак» в 2009-2014 годах.
    • С командой он брал серебро РПЛ, доходил до 1/4 финала Лиги Европы.
    • Карпин сейчас тренирует «Ростов» и сборную России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.01.2025 11:10
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    Комментарии (11)
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    САДЫЧОК
    1736065301
    Карпин как тренер-ноль!
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    Каратель помойников
    1736066308
    Что такое это рианчо? Почему оно постоянно выдает набор рандомных слов? Отрегулируйте уже бота,прошивку обновите
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    subbotaspartak
    1736067130
    Об чём вооще?
    Ответить
    ПалкоВводецъ007
    1736076882
    Валера не вляпается повторно. Гыгыгы
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    andr45
    1736090126
    «Просто ограбит «Спартак» и через некоторое время уедет из России с улыбкой на лице.» СЕЛЮК Карпин привел в «Спартак» 39 игроков, из которых 28 его покинули. Кроме того, на момент отставки главного тренера 11 футболистов находились в аренде в других клубах. Всего же на никчемные трансферы Карпуша потратил 270 (ДВЕСТИ СЕМЬДЕСЯТ) миллионов евро.
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    crf575757
    1736158482
    На хрена ему этот никчемный Спартак,где тренеров меняют каждые три месяца. да и спорт директоров тоже ! Гы-Гы ! Просто смешно!
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