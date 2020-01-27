Неймар: «Гибель Брайанта – это большая печаль для мира спорта»

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, как узнал о гибели бывшего баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, и почему решил посвятить ему гол во время матча с «Лиллем» (2:0).
«В перерыве я решил посмотреть сообщения в социальных сетях и увидел, что Коби погиб. Это большая печаль для мира спорта и для всех нас, не только для поклонников баскетбола, он сделал очень много для спорта в целом.
Я знал его и отпраздновал гол таким образом, чтобы отдать ему должное. Пусть земля ему будет пухом», – сказал Неймар в интервью телеканалу Canal+.
- Брайант погиб в результате крушения личного вертолета.
- Кроме спортсмена на борту находились три пассажира и пилот. Никто не выжил.
- Брайант – пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.
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