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  • Неймар: «Гибель Брайанта – это большая печаль для мира спорта»

Неймар: «Гибель Брайанта – это большая печаль для мира спорта»

27 января 2020, 10:50

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, как узнал о гибели бывшего баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, и почему решил посвятить ему гол во время матча с «Лиллем» (2:0).

«В перерыве я решил посмотреть сообщения в социальных сетях и увидел, что Коби погиб. Это большая печаль для мира спорта и для всех нас, не только для поклонников баскетбола, он сделал очень много для спорта в целом.

Я знал его и отпраздновал гол таким образом, чтобы отдать ему должное. Пусть земля ему будет пухом», – сказал Неймар в интервью телеканалу Canal+.

  • Брайант погиб в результате крушения личного вертолета.
  • Кроме спортсмена на борту находились три пассажира и пилот. Никто не выжил.
  • Брайант – пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.

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Источник: Goal.com
Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар
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