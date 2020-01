Лига 1. «ПСЖ» благодаря дублю Неймара победил «Лилль». Бразилец посвятил один из голов Брайанту

«ПСЖ» в гостевом матче 21-го тура чемпионата Франции обыграл «Лилль» – 2:0.

Нападающий парижан Неймар оформил дубль. Второй гол бразилец посвятил баскетболисту Коби Брайанту, показав пальцами его номер – 24. Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» погиб сегодня в результате крушения вертолета.

Чемпионат Франции. Лига 1. 21-й тур

Лилль – ПСЖ – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Неймар, 28; 0:2 – Неймар, 52 (с пенальти).

Neymar pays tribute to the late Kobe Bryant after scoring for PSG tonight. pic.twitter.com/fLZYrKpNUY