Непомнящий назвал российского игрока, который заиграл бы в «Реале» и «Сити»

Российский тренер Валерий Непомнящий высоко оценил уровень Александра Головина. Он уверен, что полузащитник «Монако» заиграл бы в топ-клубах Европы.

«Головин заиграл бы, наверное, и в «Манчестер Сити», и в «Реале», и в «Атлетико» Мадрид.

Он пашущий человек, а такие везде нужны. Он подошeл бы тренерам этих команд», – сказал Непомнящий.