Непомнящий назвал российского игрока, который заиграл бы в «Реале» и «Сити»

Российский тренер Валерий Непомнящий высоко оценил уровень Александра Головина. Он уверен, что полузащитник «Монако» заиграл бы в топ-клубах Европы.
«Головин заиграл бы, наверное, и в «Манчестер Сити», и в «Реале», и в «Атлетико» Мадрид.
Он пашущий человек, а такие везде нужны. Он подошeл бы тренерам этих команд», – сказал Непомнящий.
- Головин провел 20 матчей в этом сезоне за «Монако». На его счету 2 гола и 1 ассист.
- Рыночная цена 28-летнего россиянина – 30 млн евро.
Источник: «Советский спорт»