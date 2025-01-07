Неймар заявил, что саудовская лига сильнее французской Лиги 1

Форвард «Аль-Хиляля» Неймар сравнил чемпионаты Саудовской Аравии и Франции.

«Чемпионат Саудовской Аравии развивается и сейчас уровень выше, чем в Лиге 1. Футболисты в Саудовской Аравии сильнее.

Саудовская Аравия меня положительно удивила. Люди, города, культура. Страна растет. ЧМ-2034 здесь будет потрясающим», – сказал Неймар.