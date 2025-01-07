Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Неймар заявил, что саудовская лига сильнее французской Лиги 1

    Неймар заявил, что саудовская лига сильнее французской Лиги 1

    Форвард «Аль-Хиляля» Неймар сравнил чемпионаты Саудовской Аравии и Франции.

    «Чемпионат Саудовской Аравии развивается и сейчас уровень выше, чем в Лиге 1. Футболисты в Саудовской Аравии сильнее.

    Саудовская Аравия меня положительно удивила. Люди, города, культура. Страна растет. ЧМ-2034 здесь будет потрясающим», – сказал Неймар.

    • Ранее о превосходстве саудовского чемпионата над французским заявил Криштиану Роналду.
    • Неймар играл в Лиге 1 за «ПСЖ».
    • Бразилец летом может покинуть Саудовскую Аравию.

    Новости по теме
    Ямаль сменил имидж – теперь он похож на Неймара
    У Неймара вновь возникли проблемы со здоровьем
    10 самых богатых спортсменов 2024 года 2
    Источник: CNN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.01.2025 21:24
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Damir07
    1736277250
    Откуда он знает он там просто так находиться 100 лямов платят Подряд он там два матча не сыграл даже )))
    Ответить
    Имя и на этом сайте
    1736278402
    Неймар сказал.Ранее КриРо сказал...Походу так и есть.
    Ответить
    subbotaspartak
    1736309715
    Аль Наср... и можно без Аль
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 