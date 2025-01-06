Первый тренер Головина оценил бестрофейную серию россиянина в «Монако»

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал отсутствие трофеев у российского футболиста за 6,5 лет во Франции.

Игрок в клубе с лета 2018 года.

Вчера «Монако» проиграл «ПСЖ» (0:1) в матче за Суперкубок Франции, пропустив единственный гол на 92-й минуте.

«Может быть, Александра расстраивает, что у него нет до сих пор трофея во Франции, но меня – не особо.

«Монако» – отличная команда с хорошей игрой, но где‑то не везло. Удача, бывает, сама идeт в руки, а иногда – поворачивается спиной.

Но, мне кажется, Александр уже давно заслужил выиграть трофей во Франции», – сказал Плясунов.