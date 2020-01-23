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Полоз: «Мы в «Сочи» с нетерпением ждем Кокорина»

23 января 2020, 01:30
10

Нападающий «Сочи» Дмитрий Полоз прокомментировал переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в клуб с юга России.

«Мы в команде с нетерпением ждем Кокорина. Не знаю, насколько вся информация правдива и сможет ли он к нам перейти, но мы очень хотим видеть его у нас. Уверен, что в «Сочи» у него будет много игровой практики. Не сомневаюсь, что Саша сможет выйти на свой прежний уровень. Если честно, пока с ним не общался на тему перехода.

Не боюсь ли конкуренции с Кокориным? Нет, я буду только рад.

Сможет ли Александр вернуться в сборную? Уверен в этом. Не знаю, смогли ли бы ему предоставить время в «Зените», но в «Сочи» у него все будет хорошо», — сказал Полоз.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Кокорин Александр Полоз Дмитрий
Комментарии (10)
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Иван Петров 1986
1579756727
Дождетесь - он и вам веселую жизнь устроит.
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Чехов на Садовой
1579757106
На пару зажгут! В Сочах общепит круглосуточно-круглогодичный , а стульев столько... Ломать не переломать!
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mahan
1579757919
Естественно вы его ждете, бухать теперь будите весело.
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Garrincha58
1579758754
скорее всего он до лета пересидит в Зените-2 и свалит свободным агентом за бугор или в Краснодар если Галицкий возьмёт,но это бабушка на двое сказала
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борат и alarm две шавки
1579759200
зэку кокоше там самое место.стыдно за зенит
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paracetamol
1579759391
Кокорин придет и посадит бесполезного Полоза на лавку.
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vladimir-7
1579764570
С нетерпением ждёте, ну ждите, только не долго, а то ваш мочевой пузырь может лопнуть.
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bset
1579765516
Теперь через лестные слова игроков решили убедить Кокорина перейти?) Надеюсь, он не дрогнет и будет стоять на своем. Либо в Фейенорд.
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Кузьмич на трибуне
1579766317
Грустная эта история. Грустно от того ,то получив большие деньги , ребята потеряли голову. По голове получили. Но опалу с них не сняли. И Краснодар сразу отказался от проблем. Зенит решил пободаться ,однако скорее всего себе во вред. По большому счёту и Саша и Паша должны были тихо выйти и решить с клубами мировое расторжение. А потом рвануть за бугор. Боюсь. ,что не дадут им тут жизни. Не на того Пака нарвались.
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FanatSerj
1579776905
Ещё один "зашкваренный" зенитом, в сборной место имел, в еврокубках играл, теперь в клубе чалиться, который на последнем месте.
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