Полоз: «Мы в «Сочи» с нетерпением ждем Кокорина»

Нападающий «Сочи» Дмитрий Полоз прокомментировал переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в клуб с юга России.

«Мы в команде с нетерпением ждем Кокорина. Не знаю, насколько вся информация правдива и сможет ли он к нам перейти, но мы очень хотим видеть его у нас. Уверен, что в «Сочи» у него будет много игровой практики. Не сомневаюсь, что Саша сможет выйти на свой прежний уровень. Если честно, пока с ним не общался на тему перехода.

Не боюсь ли конкуренции с Кокориным? Нет, я буду только рад.

Сможет ли Александр вернуться в сборную? Уверен в этом. Не знаю, смогли ли бы ему предоставить время в «Зените», но в «Сочи» у него все будет хорошо», — сказал Полоз.