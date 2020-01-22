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    Полоз: «Мы в «Сочи» с нетерпением ждем Кокорина»

    Нападающий «Сочи» Дмитрий Полоз прокомментировал переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в клуб с юга России.

    «Мы в команде с нетерпением ждем Кокорина. Не знаю, насколько вся информация правдива и сможет ли он к нам перейти, но мы очень хотим видеть его у нас. Уверен, что в «Сочи» у него будет много игровой практики. Не сомневаюсь, что Саша сможет выйти на свой прежний уровень. Если честно, пока с ним не общался на тему перехода.

    Не боюсь ли конкуренции с Кокориным? Нет, я буду только рад.

    Сможет ли Александр вернуться в сборную? Уверен в этом. Не знаю, смогли ли бы ему предоставить время в «Зените», но в «Сочи» у него все будет хорошо», — сказал Полоз.

    Источник: Sport24

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