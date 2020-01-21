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Официально: Чичарито перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси»

21 января 2020, 20:21
4

«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил о переходе нападающего «Севильи» Чичарито.

По данным Transfermarkt, американский клуб заплатил за форварда 8,5 миллиона евро.

Ранее издание Mindo Deportivo сообщало, что мексиканец станет самым высокооплачиваемым игроком МЛС с зарплатой более чем 6,5 миллиона евро в год.

  • 31-летний Чичарито выступал за «Севилью» с прошлого лета.
  • В его активе три забитых гола в 15 матчах.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Лос-Анджелес Гэлакси»
США. МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Севилья Чичарито
Комментарии (4)
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mihail200606
1579629481
Неплохой нап, но как то мне кажется карьера могла быть поярче у него..
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Dizayner
1579630863
правильно че, погулял по всей европе теперь можно и в млс потусить
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falanor
1579631237
так полностью и не раскрылся, мог быть в одном ряду с лучшими напами Европы. уехал доигрывать пенсию за океан, а жаль, в США когда уезжают то считай как закончил карьеру, никто за МЛС особо не следит. но все равно удачи Чичарито, попылил ты неплохо
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IVANRUS777
1579672347
В другом клубе из ЛА играет мексиканец получше, но зп у него на пару миллионов меньше. Так что Чича не плохо устроился)
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