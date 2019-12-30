Официально: Чичарито перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси»

так полностью и не раскрылся, мог быть в одном ряду с лучшими напами Европы. уехал доигрывать пенсию за океан, а жаль, в США когда уезжают то считай как закончил карьеру, никто за МЛС особо не следит. но все равно удачи Чичарито, попылил ты неплохо
«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил о переходе нападающего «Севильи» Чичарито.
По данным Transfermarkt, американский клуб заплатил за форварда 8,5 миллиона евро.
Ранее издание Mindo Deportivo сообщало, что мексиканец станет самым высокооплачиваемым игроком МЛС с зарплатой более чем 6,5 миллиона евро в год.
- 31-летний Чичарито выступал за «Севилью» с прошлого лета.
- В его активе три забитых гола в 15 матчах.
Imaginémonos cosas chingonas. pic.twitter.com/uYK2rxpmAH— LA Galaxy (@LAGalaxy) 21 января 2020 г.