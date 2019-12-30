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    Официально: Чичарито перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси»

    «Лос-Анджелес Гэлакси» объявил о переходе нападающего «Севильи» Чичарито.

    По данным Transfermarkt, американский клуб заплатил за форварда 8,5 миллиона евро.

    Ранее издание Mindo Deportivo сообщало, что мексиканец станет самым высокооплачиваемым игроком МЛС с зарплатой более чем 6,5 миллиона евро в год.

    • 31-летний Чичарито выступал за «Севилью» с прошлого лета.
    • В его активе три забитых гола в 15 матчах.

    Источник: Официальный сайт «Лос-Анджелес Гэлакси»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +171

      falanor 15 минут назад

      так полностью и не раскрылся, мог быть в одном ряду с лучшими напами Европы. уехал доигрывать пенсию за океан, а жаль, в США когда уезжают то считай как закончил карьеру, никто за МЛС особо не следит. но все равно удачи Чичарито, попылил ты неплохо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1426

      Dizayner 21 минуту назад

      правильно че, погулял по всей европе теперь можно и в млс потусить

      0
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      Рейтинг: +6617

      mihail200606 45 минут назад

      Неплохой нап, но как то мне кажется карьера могла быть поярче у него..

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