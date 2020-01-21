Официально: Чичарито перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси»

«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил о переходе нападающего «Севильи» Чичарито.
По данным Transfermarkt, американский клуб заплатил за форварда 8,5 миллиона евро.
Ранее издание Mindo Deportivo сообщало, что мексиканец станет самым высокооплачиваемым игроком МЛС с зарплатой более чем 6,5 миллиона евро в год.
- 31-летний Чичарито выступал за «Севилью» с прошлого лета.
- В его активе три забитых гола в 15 матчах.
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Источник: Официальный сайт «Лос-Анджелес Гэлакси»