Официально: Чичарито перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси»

«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил о переходе нападающего «Севильи» Чичарито.

По данным Transfermarkt, американский клуб заплатил за форварда 8,5 миллиона евро.

Ранее издание Mindo Deportivo сообщало, что мексиканец станет самым высокооплачиваемым игроком МЛС с зарплатой более чем 6,5 миллиона евро в год.

31-летний Чичарито выступал за «Севилью» с прошлого лета.

В его активе три забитых гола в 15 матчах.