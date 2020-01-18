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  • Mundo Deportivo: Чичарито перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси» и станет самым высокооплачиваемым игроком МЛС

Mundo Deportivo: Чичарито перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси» и станет самым высокооплачиваемым игроком МЛС

18 января 2020, 14:18

Нападающий «Севильи» Чичарито близок к переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси».

По информации источника, мексиканский форвард станет самым высокооплачиваемым игроком МЛС с зарплатой более чем в 6,5 миллионов евро. О трансфере будет объявлено официально в ближайшее время.

  • Ранее Goal сообщал, что трансфер Чичарито станет рекордным для «Лос-Анджелеса», который заплатит за игрока 9 млн евро.
  • Чичарито выступает за «Севилью» с лета 2019 года.
  • В этом сезоне форвард провел 17 матчей и забил четыре гола.

Источник: Mundo Deportivo
США. МЛС Испания. Примера Севилья Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито
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