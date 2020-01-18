Mundo Deportivo: Чичарито перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси» и станет самым высокооплачиваемым игроком МЛС

Нападающий «Севильи» Чичарито близок к переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси».

По информации источника, мексиканский форвард станет самым высокооплачиваемым игроком МЛС с зарплатой более чем в 6,5 миллионов евро. О трансфере будет объявлено официально в ближайшее время.