Mundo Deportivo: Чичарито перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси» и станет самым высокооплачиваемым игроком МЛС

Нападающий «Севильи» Чичарито близок к переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси».
По информации источника, мексиканский форвард станет самым высокооплачиваемым игроком МЛС с зарплатой более чем в 6,5 миллионов евро. О трансфере будет объявлено официально в ближайшее время.
- Ранее Goal сообщал, что трансфер Чичарито станет рекордным для «Лос-Анджелеса», который заплатит за игрока 9 млн евро.
- Чичарито выступает за «Севилью» с лета 2019 года.
- В этом сезоне форвард провел 17 матчей и забил четыре гола.
Источник: Mundo Deportivo