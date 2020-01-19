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    Видаль и Фати – в старте «Барселоны» на первый матч Сетьена

    Стал известен стартовый состав «Барселоны» на матч 20-го тура чемпионата Испании с «Гранадой».

    Эта встреча станет первой для Энрике Сетьена на посту главного тренера каталонской команды.

    «Барселона»: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Серхи Роберто, Видаль, Бускетс, Ракитич, Фати, Гризманн, Месси.

    • Матч начнется в 23:00 по московскому времени.
    • «Барселона» занимает второе место, отставая от «Реала» на три очка. «Гранада» идет десятой.

    Новый тренер «Барселоны» – кто он такой и зачем его взяли?

    Источник: «Бомбардир»

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    19.01.2020 22:40
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