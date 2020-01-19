Видаль и Фати – в старте «Барселоны» на первый матч Сетьена

Стал известен стартовый состав «Барселоны» на матч 20-го тура чемпионата Испании с «Гранадой».
Эта встреча станет первой для Энрике Сетьена на посту главного тренера каталонской команды.
«Барселона»: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Серхи Роберто, Видаль, Бускетс, Ракитич, Фати, Гризманн, Месси.
- Матч начнется в 23:00 по московскому времени.
- «Барселона» занимает второе место, отставая от «Реала» на три очка. «Гранада» идет десятой.
Новый тренер «Барселоны» – кто он такой и зачем его взяли?
Источник: «Бомбардир»