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  • Видаль и Фати – в старте «Барселоны» на первый матч Сетьена

Видаль и Фати – в старте «Барселоны» на первый матч Сетьена

19 января 2020, 22:40
2

Стал известен стартовый состав «Барселоны» на матч 20-го тура чемпионата Испании с «Гранадой».

Эта встреча станет первой для Энрике Сетьена на посту главного тренера каталонской команды.

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Серхи Роберто, Видаль, Бускетс, Ракитич, Фати, Гризманн, Месси.

  • Матч начнется в 23:00 по московскому времени.
  • «Барселона» занимает второе место, отставая от «Реала» на три очка. «Гранада» идет десятой.

Новый тренер «Барселоны» – кто он такой и зачем его взяли?

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Сетьен Энрике
Комментарии (2)
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Cules2013
1579463268
ну и правильно
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Plyash
1579469300
Не рановато ли Фати выпускать на 90 минут,скорее всего это будет предсказуемая замена во втором тайме по физической хрупкости. Помню,когда Пеле в 17 лет вышел,но он шкаф был по сравнению с Фати.
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