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    Сетьен – о работе в «Барселоне»: «Ежедневно просыпаюсь и говорю: «Боже, я буду тренировать таких игроков!»

    Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен поделился эмоциями от первых дней в клубе. Специалиста назначили на этой неделе.

    «Ранее большие клубы со мной никогда не связывались. Я всегда мыслил скромно, хотя считаю, что подхожу для такой работы. Собираюсь насладиться каждой минутой в «Барселоне». Ежедневно просыпаюсь и говорю: «Боже, я буду тренировать таких игроков!». Лучше в мире места нет», – считает Сетьен.

    Новый тренер «Барселоны» – кто он такой и зачем его взяли?

    Источник: ESPN

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6595

      mihail200606 3 часа назад

      Читаю его интервью и думаю, что помоему не самая лучшая это находка для барсы..ссытся бедный от восторга, так дойдёт, что шнурки будет игрокам завязывать.. Уж лучше хави. Хотя я думаю это промежуточная фигура, они гвардиолу ждут.. Если мс не выиграет ЛЧ, то его уволят наверное..

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      Рейтинг: +48

      Все_тот_же_Юве 12 часов назад

      как будто дитятке дали большую яркую конфету. не пройдет и года и сожрут его с портохами. взяли ноунейма который один раз случайно одолел барсу, и радуются. лол)

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