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  • Сетьен – о работе в «Барселоне»: «Ежедневно просыпаюсь и говорю: «Боже, я буду тренировать таких игроков!»

Сетьен – о работе в «Барселоне»: «Ежедневно просыпаюсь и говорю: «Боже, я буду тренировать таких игроков!»

19 января 2020, 00:28
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Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен поделился эмоциями от первых дней в клубе. Специалиста назначили на этой неделе.

«Ранее большие клубы со мной никогда не связывались. Я всегда мыслил скромно, хотя считаю, что подхожу для такой работы. Собираюсь насладиться каждой минутой в «Барселоне». Ежедневно просыпаюсь и говорю: «Боже, я буду тренировать таких игроков!». Лучше в мире места нет», – считает Сетьен.

Новый тренер «Барселоны» – кто он такой и зачем его взяли?

Источник: ESPN
Испания. Примера Барселона Сетьен Энрике
Комментарии (1)
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mihail200606
1579416354
Читаю его интервью и думаю, что помоему не самая лучшая это находка для барсы..ссытся бедный от восторга, так дойдёт, что шнурки будет игрокам завязывать.. Уж лучше хави. Хотя я думаю это промежуточная фигура, они гвардиолу ждут.. Если мс не выиграет ЛЧ, то его уволят наверное..
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