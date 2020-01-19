Сетьен – о работе в «Барселоне»: «Ежедневно просыпаюсь и говорю: «Боже, я буду тренировать таких игроков!»

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен поделился эмоциями от первых дней в клубе. Специалиста назначили на этой неделе.

«Ранее большие клубы со мной никогда не связывались. Я всегда мыслил скромно, хотя считаю, что подхожу для такой работы. Собираюсь насладиться каждой минутой в «Барселоне». Ежедневно просыпаюсь и говорю: «Боже, я буду тренировать таких игроков!». Лучше в мире места нет», – считает Сетьен.

Сетьен ранее возглавлял «Расинг», «Полидепортиво», «Логронес», «Луго», «Лас-Пальмас», «Бетис» и сборную Экваториальной Гвинеи.

Каталонцы делят лидерство в текущем розыгрыше Примеры с «Реалом».

В 1/8 финала Лиги чемпионов команда сыграет с «Наполи».

Новый тренер «Барселоны» – кто он такой и зачем его взяли?