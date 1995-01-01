Сетьен – о работе в «Барселоне»: «Ежедневно просыпаюсь и говорю: «Боже, я буду тренировать таких игроков!»

Читаю его интервью и думаю, что помоему не самая лучшая это находка для барсы..ссытся бедный от восторга, так дойдёт, что шнурки будет игрокам завязывать.. Уж лучше хави. Хотя я думаю это промежуточная фигура, они гвардиолу ждут.. Если мс не выиграет ЛЧ, то его уволят наверное..
Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен поделился эмоциями от первых дней в клубе. Специалиста назначили на этой неделе.
«Ранее большие клубы со мной никогда не связывались. Я всегда мыслил скромно, хотя считаю, что подхожу для такой работы. Собираюсь насладиться каждой минутой в «Барселоне». Ежедневно просыпаюсь и говорю: «Боже, я буду тренировать таких игроков!». Лучше в мире места нет», – считает Сетьен.
- Сетьен ранее возглавлял «Расинг», «Полидепортиво», «Логронес», «Луго», «Лас-Пальмас», «Бетис» и сборную Экваториальной Гвинеи.
- Каталонцы делят лидерство в текущем розыгрыше Примеры с «Реалом».
- В 1/8 финала Лиги чемпионов команда сыграет с «Наполи».
Новый тренер «Барселоны» – кто он такой и зачем его взяли?