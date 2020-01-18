Холанд забил первый гол за «Боруссию» дебютным касанием и оформил хет-трик в течение 20 минут

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд в матче 18-го тура чемпионата Германии против «Аугсбурга» (5:3) оформил хет-трик. Игрок вышел на замену во втором тайме, это его дебютная встреча за немцев.
Холанд забил дебютный гол первым касанием, а в течение 20 минут оформил хет-трик. По ходу встречи «Боруссия» уступала со счетом 1:3, но благодаря трем мячам норвежца заполучила три очка.
- Холанд – второй игрок в истории «Боруссии» после Пьера-Эмерика Обамеянга, оформивший в дебютной встрече хет-трик.
- Форварда купили зимой у австрийского «Зальцбурга».
- «Боруссия» в таблице идет четвертой.
Источник: Бомбардир.ру