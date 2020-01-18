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  • Холанд забил первый гол за «Боруссию» дебютным касанием и оформил хет-трик в течение 20 минут

Холанд забил первый гол за «Боруссию» дебютным касанием и оформил хет-трик в течение 20 минут

18 января 2020, 20:21
5

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд в матче 18-го тура чемпионата Германии против «Аугсбурга» (5:3) оформил хет-трик. Игрок вышел на замену во втором тайме, это его дебютная встреча за немцев.

Холанд забил дебютный гол первым касанием, а в течение 20 минут оформил хет-трик. По ходу встречи «Боруссия» уступала со счетом 1:3, но благодаря трем мячам норвежца заполучила три очка.

  • Холанд – второй игрок в истории «Боруссии» после Пьера-Эмерика Обамеянга, оформивший в дебютной встрече хет-трик.
  • Форварда купили зимой у австрийского «Зальцбурга».
  • «Боруссия» в таблице идет четвертой.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Норвегия. Элитсериен Аугсбург Боруссия Д Холанд Эрлинг
Комментарии (5)
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Hektor 84
1579368353
Это как дебютным касанием? Автор в заголовке ничего не смущает?
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AHTUNGBOL
1579369160
Сити с Гвардиолой готовят 200 миллионов уже..)))
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portero
1579372874
удачный сезон у парня, ждем продолжения.
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