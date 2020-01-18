Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    Холанд забил первый гол за «Боруссию» дебютным касанием и оформил хет-трик в течение 20 минут

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд в матче 18-го тура чемпионата Германии против «Аугсбурга» (5:3) оформил хет-трик. Игрок вышел на замену во втором тайме, это его дебютная встреча за немцев.

    Холанд забил дебютный гол первым касанием, а в течение 20 минут оформил хет-трик. По ходу встречи «Боруссия» уступала со счетом 1:3, но благодаря трем мячам норвежца заполучила три очка.

    • Холанд – второй игрок в истории «Боруссии» после Пьера-Эмерика Обамеянга, оформивший в дебютной встрече хет-трик.
    • Форварда купили зимой у австрийского «Зальцбурга».
    • «Боруссия» в таблице идет четвертой.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2020 20:21
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36734

      portero 2 часа назад

      удачный сезон у парня, ждем продолжения.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1031

      AHTUNGBOL 3 часа назад

      Сити с Гвардиолой готовят 200 миллионов уже..)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +701

      Hektor 84 4 часа назад

      Это как дебютным касанием? Автор в заголовке ничего не смущает?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3211

      InterMilLano1908 > Hektor 84 3 часа назад

      Первое касание в матче и гол и так же это его первый матч за боруссию, чего непонятного

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +701

      Hektor 84 > InterMilLano1908 1 час назад

      Заголовок прочитай. Первый гол дебютным касанием.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81431
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75160
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru