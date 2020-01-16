Казахстанский полузащитник Исламхан может перейти в «Зенит»

«Зенит» может усилиться полузащитником сборной Казахстана Бауржаном Исламханом.

По информации Prosports.kz, 26-летний футболист и петербургский клуб уже начали переговоры о возможном заключении контракта.

Ожидается, что хавбек примет участие в тренировочном сборе «Зенита» в Катаре. Не исключено, что он сыграет в контрольном матче с «Зальцбургом» 25 января.