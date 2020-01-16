Казахстанский полузащитник Исламхан может перейти в «Зенит»

«Зенит» может усилиться полузащитником сборной Казахстана Бауржаном Исламханом.
По информации Prosports.kz, 26-летний футболист и петербургский клуб уже начали переговоры о возможном заключении контракта.
Ожидается, что хавбек примет участие в тренировочном сборе «Зенита» в Катаре. Не исключено, что он сыграет в контрольном матче с «Зальцбургом» 25 января.
- Исламхан – свободный агент.
- Его последний клуб – «Кайрат».
- Ранее журналист Айдын Кожахмет сообщал о желании «Локомотива» подписать игрока, а Betting Insider информировал об интересе «Рубина» к казахстанцу.
Источник: Prosports.kz
Казахстанский спортивный портал. Основан в 2008 году.