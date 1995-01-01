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    Казахстанский полузащитник Исламхан может перейти в «Зенит»

    «Зенит» может усилиться полузащитником сборной Казахстана Бауржаном Исламханом.

    По информации Prosports.kz, 26-летний футболист и петербургский клуб уже начали переговоры о возможном заключении контракта.

    Ожидается, что хавбек примет участие в тренировочном сборе «Зенита» в Катаре. Не исключено, что он сыграет в контрольном матче с «Зальцбургом» 25 января.

    Источник: Prosports.kz

    Казахстанский спортивный портал. Основан в 2008 году.

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +255

      Semenycch 4 минуты назад

      Талантливый казахский атакующий полузащитник с ударом, пасом, дриблингом, чем то напоминающий Аршавина. Тем более, что со следующего сезона казахские футболисты не будут считаться легионерами. И немаловажно то, что он приходит свободным агентом, то есть бесплатно.

      0
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      Рейтинг: +177

      NEONFOL 15 минут назад

      усилились))))

      0
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      Рейтинг: +2559

      Dellleone 42 минуты назад

      Еще 1 трансфер в фк Сочи, через зенит ... для освоения бабла и мутных схем .

      0
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      Рейтинг: +1916

      Борат 1 час назад

      хряков и без него раком нагнут, а в ЛЧ он не помощник.
      пускай татары себе забирают!

      гы-гы

      0
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      Рейтинг: +20542

      VVM1964 1 час назад

      " «Зенит» может усилиться полузащитником сборной Казахстана Бауржаном Исламханом " - а это точно усиление ? )))

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      Рейтинг: +2963

      Fan Loko mik 1 час назад

      Они этих ханов солить собрались что ли? Прорва какая то а не зенит...когда уже счетная палата до них доберётся...

      0
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      Рейтинг: +5917

      ilichkadr > Fan Loko mik 37 минут назад

      Читай источник (Prosports.kz) и будет тебе счастье. На прошлой неделе Sport.kg писала, что защитник сборной Кыргызстана по футболу Тамирлан Козубаев может продолжить карьеру в Локомотиве. Веришь, что Локо басмачами тоже не брезгует?

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      Рейтинг: +751

      Taps 2 часа назад

      Опять набирают про запас.

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      Рейтинг: +969

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      то есть свои исламханы уже не устраивают, решили бесплатного из Казахстана взять

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      Рейтинг: +130

      Питерский князь 2 часа назад

      Источник: Pornosport.kz

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      Рейтинг: +1510

      Давид59 3 часа назад

      Исламский хан говорите? Посмотрим, посмотрим ...

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