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Казахстанский полузащитник Исламхан может перейти в «Зенит»

16 января 2020, 09:24
8

«Зенит» может усилиться полузащитником сборной Казахстана Бауржаном Исламханом.

По информации Prosports.kz, 26-летний футболист и петербургский клуб уже начали переговоры о возможном заключении контракта.

Ожидается, что хавбек примет участие в тренировочном сборе «Зенита» в Катаре. Не исключено, что он сыграет в контрольном матче с «Зальцбургом» 25 января.

Источник: Prosports.kz

Казахстанский спортивный портал. Основан в 2008 году.

Россия. Премьер-лига Зенит Исламхан Бауржан
Комментарии (8)
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Давид59
1579159834
Исламский хан говорите? Посмотрим, посмотрим ...
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Ганнибал Лектор
1579162268
то есть свои исламханы уже не устраивают, решили бесплатного из Казахстана взять
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Taps
1579162938
Опять набирают про запас.
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Fan Loko mik
1579165118
Они этих ханов солить собрались что ли? Прорва какая то а не зенит...когда уже счетная палата до них доберётся...
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VVM1964
1579165204
" «Зенит» может усилиться полузащитником сборной Казахстана Бауржаном Исламханом " - а это точно усиление ? )))
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Dellleone
1579168166
Еще 1 трансфер в фк Сочи, через зенит ... для освоения бабла и мутных схем .
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NEONFOL
1579169751
усилились))))
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