Betting Insider: «Рубин» интересуется казахстанским полузащитником Исламханом

Полузащитник Бауржан Исламхан может продолжить карьеру в РПЛ.
По информации источника, хавбеком интересуется «Рубин». Отмечается, что Исламхан не будет считаться легионером в соответствии с проектом приказа Минспорта РФ о спортсменах стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
- Исламхан находится в статусе свободного агента.
- Последним клубом 26-летнего хавбека был «Кайрат».
- Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Исламхана в 3 млн евро.
Журналист Кожахмет: «Локомотив» сделал предложение игроку «Кайрата» Исламхану»
Источник: Betting Insider