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  • Betting Insider: «Рубин» интересуется казахстанским полузащитником Исламханом

Betting Insider: «Рубин» интересуется казахстанским полузащитником Исламханом

11 января 2020, 15:07

Полузащитник Бауржан Исламхан может продолжить карьеру в РПЛ.

По информации источника, хавбеком интересуется «Рубин». Отмечается, что Исламхан не будет считаться легионером в соответствии с проектом приказа Минспорта РФ о спортсменах стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

  • Исламхан находится в статусе свободного агента.
  • Последним клубом 26-летнего хавбека был «Кайрат».
  • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Исламхана в 3 млн евро.

Журналист Кожахмет: «Локомотив» сделал предложение игроку «Кайрата» Исламхану»

Источник: Betting Insider
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Рубин Кайрат Исламхан Бауржан
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