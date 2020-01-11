Betting Insider: «Рубин» интересуется казахстанским полузащитником Исламханом

Полузащитник Бауржан Исламхан может продолжить карьеру в РПЛ.

По информации источника, хавбеком интересуется «Рубин». Отмечается, что Исламхан не будет считаться легионером в соответствии с проектом приказа Минспорта РФ о спортсменах стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Исламхан находится в статусе свободного агента.

Последним клубом 26-летнего хавбека был «Кайрат».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Исламхана в 3 млн евро.

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