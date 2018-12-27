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    Журналист Кожахмет: «Локомотив» сделал предложение игроку «Кайрата» Исламхану»

    Полузащитник казахстанского «Кайрата» Бауржан Исламхан вскоре должен покинуть команду. По информации журналиста Айдына Кожахмета, предложение футболисту сделал «Локомотив».

    «У Исламхана закончился контракт с алматинцами, но было джентельменское соглашение с Кайратом Боранбаевым: если у него будет вариант, он сообщит о нем хозяину алматинского клуба. И если получит «благословение» от Кайрата Советаевича, то подпишет соглашение с новой командой.

    Ладно, не буду томить вас и сообщаю о потенциальном месте работе Бауржана. Итак, он имеет предложение от московского «Локомотива». И, скорее всего, согласится на него», – написал Кожахмет.

    • 26-летний игрок с 2012 года выступает за сборную Казахстана.
    • В 2013-2014 годах Исламхан был игроком «Кубани», но не провел ни одного матча в РПЛ.
    • В 2014 и 2016 годах футболист признавался лучшим в Казахстане.

    Источник: телеграм-канал Айдына Кожахмета

    Казахстанский журналист-инсайдер. Аудитория - более 1,4 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 20:08
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      parevg 10 минут назад

      С такими трансферами можно повторить судьбу Кубани, в которой он числился...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1996

      absent32 38 минут назад

      я уже думал он сейчас шар предсказаний достанет)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3323

      AtticusFinch 43 минуты назад

      Надо поскорей купить это дарование, пока Барселона С Реалом не подсуетились!)))))))))Его сегодня будет не хватать в матче с Атлетико))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5668

      Антибиотик 52 минуты назад

      Просто предел мечтаний. Хотят полностью выжить Палыча из клуба.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3323

      AtticusFinch > Антибиотик 45 минут назад

      Надо поскорей купить это дарование, пока Барселона С Реалом не подсуетились!)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1751

      Фан666 1 час назад

      Это крутой чувак, с ним точно в следующем году лигу чемпионов возьмёт локомотив

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5527

      Сильвербой 1 час назад

      Под Лигу чемпионов усиливаются, не иначе!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4463

      Mazai-NN 1 час назад

      И если получит «благословение» от Кайрата Советаевича... )))) Палыч будет в "диком восторге"

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