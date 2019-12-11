Журналист Кожахмет: «Локомотив» сделал предложение игроку «Кайрата» Исламхану»

Полузащитник казахстанского «Кайрата» Бауржан Исламхан вскоре должен покинуть команду. По информации журналиста Айдына Кожахмета, предложение футболисту сделал «Локомотив».

«У Исламхана закончился контракт с алматинцами, но было джентельменское соглашение с Кайратом Боранбаевым: если у него будет вариант, он сообщит о нем хозяину алматинского клуба. И если получит «благословение» от Кайрата Советаевича, то подпишет соглашение с новой командой.

Ладно, не буду томить вас и сообщаю о потенциальном месте работе Бауржана. Итак, он имеет предложение от московского «Локомотива». И, скорее всего, согласится на него», – написал Кожахмет.