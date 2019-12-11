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  • Журналист Кожахмет: «Локомотив» сделал предложение игроку «Кайрата» Исламхану»

Журналист Кожахмет: «Локомотив» сделал предложение игроку «Кайрата» Исламхану»

11 декабря 2019, 20:08
14

Полузащитник казахстанского «Кайрата» Бауржан Исламхан вскоре должен покинуть команду. По информации журналиста Айдына Кожахмета, предложение футболисту сделал «Локомотив».

«У Исламхана закончился контракт с алматинцами, но было джентельменское соглашение с Кайратом Боранбаевым: если у него будет вариант, он сообщит о нем хозяину алматинского клуба. И если получит «благословение» от Кайрата Советаевича, то подпишет соглашение с новой командой.

Ладно, не буду томить вас и сообщаю о потенциальном месте работе Бауржана. Итак, он имеет предложение от московского «Локомотива». И, скорее всего, согласится на него», – написал Кожахмет.

  • 26-летний игрок с 2012 года выступает за сборную Казахстана.
  • В 2013-2014 годах Исламхан был игроком «Кубани», но не провел ни одного матча в РПЛ.
  • В 2014 и 2016 годах футболист признавался лучшим в Казахстане.

Источник: телеграм-канал Айдына Кожахмета

Казахстанский журналист-инсайдер. Аудитория - более 1,4 тысячи подписчиков.

Казахстан. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Локомотив Кайрат Исламхан Бауржан
Комментарии (14)
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Mazai-NN
1576084580
И если получит «благословение» от Кайрата Советаевича... )))) Палыч будет в "диком восторге"
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Сильвербой
1576085406
Под Лигу чемпионов усиливаются, не иначе!!!
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Фан666
1576086142
Это крутой чувак, с ним точно в следующем году лигу чемпионов возьмёт локомотив
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Антибиотик
1576086827
Просто предел мечтаний. Хотят полностью выжить Палыча из клуба.
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ArReal
1576087356
Надо поскорей купить это дарование, пока Барселона С Реалом не подсуетились!)))))))))Его сегодня будет не хватать в матче с Атлетико))
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absent32
1576087674
я уже думал он сейчас шар предсказаний достанет)))
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Karpathian
1576092797
Кожахмет, Исламхан, Газгерей, Исматула
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evgevg13
1576140685
Сильнейшее усиление ждёт Локо. Ну теперь все проблемы позади.
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