Писарев: «Сетьен стоял у истоков российского пляжного футбола»

Бывший тренер сборной России по пляжному футболу Николай Писарев поговорил о фигуре нового главного тренера «Барселоны» Энрике Сетьена. Испанец в свое время способствовал развитию российского пляжного футбола.

— Вы пригласили Кике работать в сборную по пляжному футболу?

— Да. К тому времени он закончил карьеру, и сам играл в пляжный футбол, поэтому понимал всю специфику и нюансы игры. Мы только начинали, и мне требовался опытный консультант. Сетьен подходил по человеческим качествам, всегда был очень позитивным. На первых порах все было не как сейчас: пляжная сборная — под крылом большой федерации и с организованным большим штатом сотрудников. Тогда все было кустарно и случалось много накладок.

Понятно, работа в России выглядела для него риском, не было уверенности — заплатят или нет, какая подготовка у игроков. Кике попадал в неординарные ситуации, но никогда не ныл и никого не обвинял, а с пониманием относился и очень стойко перенес все невзгоды и неурядицы. В итоге очень сильно нам помог.

— Прямым следствием его работы стали два золота чемпионатов мира?

— Да, он стоял у истоков нашего пляжного футбола, и частичка его заслуги есть в тех победах. Это очень крепкий профессионал и системный тренер.

Сетьен ранее возглавлял «Расинг», «Полидепортиво», «Логронес», «Луго», «Лас-Пальмас», «Бетис» и сборную Экваториальной Гвинеи.

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