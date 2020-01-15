Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Писарев: «Сетьен стоял у истоков российского пляжного футбола»

Писарев: «Сетьен стоял у истоков российского пляжного футбола»

15 января 2020, 10:14
2

Бывший тренер сборной России по пляжному футболу Николай Писарев поговорил о фигуре нового главного тренера «Барселоны» Энрике Сетьена. Испанец в свое время способствовал развитию российского пляжного футбола.

— Вы пригласили Кике работать в сборную по пляжному футболу?

— Да. К тому времени он закончил карьеру, и сам играл в пляжный футбол, поэтому понимал всю специфику и нюансы игры. Мы только начинали, и мне требовался опытный консультант. Сетьен подходил по человеческим качествам, всегда был очень позитивным. На первых порах все было не как сейчас: пляжная сборная — под крылом большой федерации и с организованным большим штатом сотрудников. Тогда все было кустарно и случалось много накладок.

Понятно, работа в России выглядела для него риском, не было уверенности — заплатят или нет, какая подготовка у игроков. Кике попадал в неординарные ситуации, но никогда не ныл и никого не обвинял, а с пониманием относился и очень стойко перенес все невзгоды и неурядицы. В итоге очень сильно нам помог.

— Прямым следствием его работы стали два золота чемпионатов мира?

— Да, он стоял у истоков нашего пляжного футбола, и частичка его заслуги есть в тех победах. Это очень крепкий профессионал и системный тренер.

Новый тренер «Барселоны» – кто он такой и зачем его взяли?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Барселона Писарев Николай Сетьен Энрике
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hektor 84
1579088104
Нет ни дня чтоб Писарев не вспомнил о Сетьене. Напрашивается к нему в помощники
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+