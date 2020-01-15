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    Писарев: «Сетьен стоял у истоков российского пляжного футбола»

    Бывший тренер сборной России по пляжному футболу Николай Писарев поговорил о фигуре нового главного тренера «Барселоны» Энрике Сетьена. Испанец в свое время способствовал развитию российского пляжного футбола.

    — Вы пригласили Кике работать в сборную по пляжному футболу?

    — Да. К тому времени он закончил карьеру, и сам играл в пляжный футбол, поэтому понимал всю специфику и нюансы игры. Мы только начинали, и мне требовался опытный консультант. Сетьен подходил по человеческим качествам, всегда был очень позитивным. На первых порах все было не как сейчас: пляжная сборная — под крылом большой федерации и с организованным большим штатом сотрудников. Тогда все было кустарно и случалось много накладок.

    Понятно, работа в России выглядела для него риском, не было уверенности — заплатят или нет, какая подготовка у игроков. Кике попадал в неординарные ситуации, но никогда не ныл и никого не обвинял, а с пониманием относился и очень стойко перенес все невзгоды и неурядицы. В итоге очень сильно нам помог.

    — Прямым следствием его работы стали два золота чемпионатов мира?

    — Да, он стоял у истоков нашего пляжного футбола, и частичка его заслуги есть в тех победах. Это очень крепкий профессионал и системный тренер.

    Новый тренер «Барселоны» – кто он такой и зачем его взяли?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2020 10:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +673

      Hektor 84 22 часа назад

      Нет ни дня чтоб Писарев не вспомнил о Сетьене. Напрашивается к нему в помощники

      0
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      Рейтинг: +29

      Dimk0 > Hektor 84 22 часа назад

      А разве хоть кто нибудь о нем вспоминал перед назначением в Барсу?))

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