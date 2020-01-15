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  • «Крылья Советов» могут подписать действующего чемпиона Африки Зеффана и вратаря Фролова

«Крылья Советов» могут подписать действующего чемпиона Африки Зеффана и вратаря Фролова

15 января 2020, 10:03
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Защитник Мехди Зеффан может оказаться в «Крыльях Советов», информирует журналист Сергей Егоров. Игрок сейчас пребывает в статусе свободного агента.

«В Самаре работают над усилением состава – команда идет на 15-й позиции в РПЛ, календарь весной непростой, стоит задача укрепить ряд позиций.

О вратаре; если коротко – вариант с белорусом Александром Гутором отпал из-за семейных проблем у голкипера, теперь кандидат на усиление – голкипер «Сочи» Евгений Фролов (если «Сочи» отпустит).

Есть вариант, что клуб подпишет чемпиона Африки-2019, крайнего защитника Мехди Зеффана», – написал Егоров в телеграме.

  • Последний клуб Зеффана – «Ренн» (до 2019 года).
  • Алжирец – воспитанник «Лиона».
  • Фролов в сезоне РПЛ провел один матч.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Сочи Фролов Евгений Зеффан Мехди
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