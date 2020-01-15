Marca: согласно контракту «Барселона» может уволить Сетьена в 2021 году после выборов президента

Контракт главного тренера «Барселоны» Энрике Сетьена включает пункт о возможности увольнения специалиста в 2021 году после президентских выборов, пишет Marca. Это сделано для того, чтоб будущий руководитель мог сам решать, должен ли Сетьен работать в клубе.

Кроме того, кандидаты в президенты «Барселоны» в рамках предвыборной кампании могут упоминать имена других специалистов как потенциальных тренеров клуба.

Каталонцы делят лидерство в текущем розыгрыше Примеры с «Реалом».

В 1/8 финала Лиги чемпионов команда сыграет с «Наполи».

Сетьен ранее возглавлял «Расинг», «Полидепортиво», «Логронес», «Луго», «Лас-Пальмас», «Бетис» и сборную Экваториальной Гвинеи.

Новый тренер «Барселоны» – кто он такой и зачем его взяли?