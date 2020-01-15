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  • Marca: согласно контракту «Барселона» может уволить Сетьена в 2021 году после выборов президента

Marca: согласно контракту «Барселона» может уволить Сетьена в 2021 году после выборов президента

15 января 2020, 07:58
2

Контракт главного тренера «Барселоны» Энрике Сетьена включает пункт о возможности увольнения специалиста в 2021 году после президентских выборов, пишет Marca. Это сделано для того, чтоб будущий руководитель мог сам решать, должен ли Сетьен работать в клубе.

Кроме того, кандидаты в президенты «Барселоны» в рамках предвыборной кампании могут упоминать имена других специалистов как потенциальных тренеров клуба.

Новый тренер «Барселоны» – кто он такой и зачем его взяли?

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Сетьен Энрике
Комментарии (2)
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Jurabay
1579080736
Он хотябы до конца сезона обработает большое дело.
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Ronko
1579084518
Готовят место под Хави
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