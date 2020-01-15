Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    3 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?

    Marca: согласно контракту «Барселона» может уволить Сетьена в 2021 году после выборов президента

    Контракт главного тренера «Барселоны» Энрике Сетьена включает пункт о возможности увольнения специалиста в 2021 году после президентских выборов, пишет Marca. Это сделано для того, чтоб будущий руководитель мог сам решать, должен ли Сетьен работать в клубе.

    Кроме того, кандидаты в президенты «Барселоны» в рамках предвыборной кампании могут упоминать имена других специалистов как потенциальных тренеров клуба.

    Новый тренер «Барселоны» – кто он такой и зачем его взяли?

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2020 07:58
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +137

      Ronko 23 часа назад

      Готовят место под Хави

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      Jurabay 15 января, 12:32

      Он хотябы до конца сезона обработает большое дело.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106853
    #2
    Chernyi Lis
    81412
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75148
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru