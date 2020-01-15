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    Василий Березуцкий: «Можно сколько угодно говорить, что Россия спортивная страна, но это не так»

    Тренер Василий Березуцкий не считает Россию спортивной страной. По словам экс-игрока сборной России, спортом занимается малое количество россиян.

    «Мы кричим на каждом углу, что мы спортивная нация и у нас всe есть, но процент людей, занимающихся спортом, у нас гораздо меньше. И это обидно. Я сейчас не только о профессиональном спорте. Вот ездили мы на сборы в Испанию. Там очень много людей просто бегают для здоровья, ходят в фитнес-клубы. Их просто больше, чем у нас. Можно сколько угодно кричать, что мы спортивная страна, но это не так», – сказал Березуцкий.

    • Тренер находится без работы после ухода из «Витесса» в декабре.
    • После него Березуцкий отказался войти в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Рубине».
    • У братьев Березуцких есть собственный бизнес.

    Источник: «Чемпионат»

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    15.01.2020 06:54
    Комментарии20
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      Рейтинг: +219

      Joker Loko 23 часа назад

      ты это хоккеистам скажи, ну или хотя бы фигуристкам...

      -1
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      Рейтинг: +219

      Joker Loko 23 часа назад

      походу у нас появился свой Кличко...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3996

      sochi-2013 15 января, 13:04

      Вася явно собрался гражданство сменить. Очки в Гейропе начал набирать. Ориентацию тоже поменяет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +163

      моэм 15 января, 10:32

      Вася начал "благодарить" страну , которая дала ему всё в спортивном плане , получая свои 30 серебрянников...ведь сейчас оплачивается любое охаивание России - ИУДА.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8369

      ufos73 15 января, 10:27

      Васе ума не хватило разделить спорт и простое население... Спорт у нас есть, а вот население да, их больше диванный спорт устраивает

      -1
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      Рейтинг: +1156

      Кузьмич на трибуне 15 января, 10:14

      Можно сколько угодно слушать таких бестолковых , но !!! Россия на олимпиадах всегда в числе лидеров. Наши хоккеисты всегда были одними из самых сильнейших. Лыжи ,Биатлон, фигурное катание, коньки,Плавание , байдарки и каноэ, только мяченоги у нас в России недофутболисты. Зарплаты многомиллионные , а достижения малозаметные.

      1
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      Рейтинг: +1806

      general.lizyukov 15 января, 10:13

      Лыжники, биатлонисты, фигуристы, гимнасты, стрелки, атлеты, пловцы, хоккеисты дружно заплакали и пошли возвращать чемпионские медали.
      Вася, бег по утрам и ходьба по фитнесам - это не спорт, это физкультура. Что-то испанских атлетов среди чемпионов в разных видах спорта не видать, как и французских и бельгийских с голландскими. Почему-то пьедестал постоянно занят русскими, американцами, китайцами.

      1
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      Рейтинг: +1031

      AHTUNGBOL 15 января, 09:54

      Не надо Вася!!! В душЕ мы все спортсмены..)))

      1
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      Рейтинг: +1403

      Decorhome 15 января, 09:53

      От части согласен

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      Рейтинг: +3996

      sochi-2013 > Decorhome 15 января, 13:07

      От какой части?

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      Рейтинг: +996

      olic29ivica > sochi-2013 23 часа назад

      От части касающейся)

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      Рейтинг: +1403

      Decorhome > sochi-2013 18 часов назад

      Хоккей хорошо, футбол плохо, хотя и футбол бывает разный, к примеру пляжный, здесь хорошо ну и т.д.

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      Рейтинг: +2516

      Alekxei Z. 15 января, 09:29

      Я думаю это от уровня жизни. Когда хватает на жизнь , можно и на спорт потратить и настроение соответственное.ИМХО

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      Рейтинг: +1806

      general.lizyukov > Alekxei Z. 15 января, 10:15

      А если судить не по т.н. среднему классу, а по общему ровню? Какой-нибудь фермер в Андалусии или докер из Барселоны ходит по фитнесам? Бегает по утрам?
      Когда нет дел, то и хернёй типа фитнеса заняться можно.

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