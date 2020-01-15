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  • Василий Березуцкий: «Можно сколько угодно говорить, что Россия спортивная страна, но это не так»

Василий Березуцкий: «Можно сколько угодно говорить, что Россия спортивная страна, но это не так»

15 января 2020, 06:54
19

Тренер Василий Березуцкий не считает Россию спортивной страной. По словам экс-игрока сборной России, спортом занимается малое количество россиян.

«Мы кричим на каждом углу, что мы спортивная нация и у нас всe есть, но процент людей, занимающихся спортом, у нас гораздо меньше. И это обидно. Я сейчас не только о профессиональном спорте. Вот ездили мы на сборы в Испанию. Там очень много людей просто бегают для здоровья, ходят в фитнес-клубы. Их просто больше, чем у нас. Можно сколько угодно кричать, что мы спортивная страна, но это не так», – сказал Березуцкий.

  • Тренер находится без работы после ухода из «Витесса» в декабре.
  • После него Березуцкий отказался войти в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Рубине».
  • У братьев Березуцких есть собственный бизнес.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Березуцкий Василий
Комментарии (19)
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Loko_Roma
1579062006
Вася не расшатывай ЛОДКУ, ХОЧЕШЬ КАК В ИСПАНИИ?
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Garrincha58
1579062124
и он прав мы не футбольная страна и уж не спортивная точно
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kvm
1579066483
кличко №2
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general.lizyukov
1579072382
Лыжники, биатлонисты, фигуристы, гимнасты, стрелки, атлеты, пловцы, хоккеисты дружно заплакали и пошли возвращать чемпионские медали. Вася, бег по утрам и ходьба по фитнесам - это не спорт, это физкультура. Что-то испанских атлетов среди чемпионов в разных видах спорта не видать, как и французских и бельгийских с голландскими. Почему-то пьедестал постоянно занят русскими, американцами, китайцами.
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Кузьмич на трибуне
1579072479
Можно сколько угодно слушать таких бестолковых , но !!! Россия на олимпиадах всегда в числе лидеров. Наши хоккеисты всегда были одними из самых сильнейших. Лыжи ,Биатлон, фигурное катание, коньки,Плавание , байдарки и каноэ, только мяченоги у нас в России недофутболисты. Зарплаты многомиллионные , а достижения малозаметные.
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ufos73
1579073229
Васе ума не хватило разделить спорт и простое население... Спорт у нас есть, а вот население да, их больше диванный спорт устраивает
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моэм
1579073578
Вася начал "благодарить" страну , которая дала ему всё в спортивном плане , получая свои 30 серебрянников...ведь сейчас оплачивается любое охаивание России - ИУДА.
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sochi-2013
1579082694
Вася явно собрался гражданство сменить. Очки в Гейропе начал набирать. Ориентацию тоже поменяет.
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Joker Loko
1579087104
походу у нас появился свой Кличко...
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Joker Loko
1579087199
ты это хоккеистам скажи, ну или хотя бы фигуристкам...
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