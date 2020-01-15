Василий Березуцкий: «Можно сколько угодно говорить, что Россия спортивная страна, но это не так»

Тренер Василий Березуцкий не считает Россию спортивной страной. По словам экс-игрока сборной России, спортом занимается малое количество россиян.

«Мы кричим на каждом углу, что мы спортивная нация и у нас всe есть, но процент людей, занимающихся спортом, у нас гораздо меньше. И это обидно. Я сейчас не только о профессиональном спорте. Вот ездили мы на сборы в Испанию. Там очень много людей просто бегают для здоровья, ходят в фитнес-клубы. Их просто больше, чем у нас. Можно сколько угодно кричать, что мы спортивная страна, но это не так», – сказал Березуцкий.