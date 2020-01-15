Василий Березуцкий: «Конкретное предложение от Слуцкого по поводу «Рубина» было. Посмотрим; может, чуть позже»

Бывший тренер «Витесса» Василий Березуцкий объяснил, почему отказался войти в штаб Леонида Слуцкого в «Рубине».

«У меня сейчас половина вещей в Нидерландах, половина в России. Третьего населeнного пункта я бы не выдержал. А главное, дети, которых очень тяжело перевозить из одного города в другой. Плюс у них идeт учeба в школе. Сейчас их пришлось возвращать обратно как можно быстрее. Это непросто.

Олег Яровинский сделал другой выбор – его жена и дети остались в Нидерландах до лета. У нас, к сожалению, такой возможности не было.

Можно ли чуть позже присоединиться к «Рубину»? Посмотрим. Если Леонид Викторович снова предложит, всe может быть. Конкретное предложение от Слуцкого по поводу «Рубина» было. С братом я советовался, но решения принимали порознь», – сказал Березуцкий.

«После отказа Березуцких продолжаю поиски помощников в «Рубин». Слуцкий выложил ироничное видео с Киану Ривзом