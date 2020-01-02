«После отказа Березуцких продолжаю поиски помощников в «Рубин». Слуцкий выложил ироничное видео с Киану Ривзом

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на отказ Василия и Алексея Березуцких стать его помощниками в казанском клубе.

Слуцкий опубликовал видео, на котором присутствует отрывки из «Матрицы» с Киану Ривзом и из скетча «Парни из Роксбери» с Уиллом Ферреллом, Крисом Кеттеном и Джимом Керри. «После отказа Березуцких продолжаю поиски помощников в «Рубин», – подписал ролик тренер.

48-летний специалист 30 ноября покинул «Витесс», а 19 декабря возглавил «Рубин».

Стороны заключили контракт, рассчитанный на пять лет.

Слуцкий – об отсутствии Березуцких в тренерском штабе: «Видимо, они поняли, что тренерство не располагает к внутреннему комфорту»