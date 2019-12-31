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    «После отказа Березуцких продолжаю поиски помощников в «Рубин». Слуцкий выложил ироничное видео с Киану Ривзом

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на отказ Василия и Алексея Березуцких стать его помощниками в казанском клубе.

    Слуцкий опубликовал видео, на котором присутствует отрывки из «Матрицы» с Киану Ривзом и из скетча «Парни из Роксбери» с Уиллом Ферреллом, Крисом Кеттеном и Джимом Керри. «После отказа Березуцких продолжаю поиски помощников в «Рубин», – подписал ролик тренер.

    • 48-летний специалист 30 ноября покинул «Витесс», а 19 декабря возглавил «Рубин».
    • Стороны заключили контракт, рассчитанный на пять лет.

    Слуцкий – об отсутствии Березуцких в тренерском штабе: «Видимо, они поняли, что тренерство не располагает к внутреннему комфорту»

    text

    Публикация от text (@leonid.slutsky)

    Источник: инстаграм Леонида Слуцкого

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +682

      Cubinec1989 1 час назад

      Ещё и музычка от "Перцев". Эх)

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