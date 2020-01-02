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  • «После отказа Березуцких продолжаю поиски помощников в «Рубин». Слуцкий выложил ироничное видео с Киану Ривзом

«После отказа Березуцких продолжаю поиски помощников в «Рубин». Слуцкий выложил ироничное видео с Киану Ривзом

2 января 2020, 18:49
6

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на отказ Василия и Алексея Березуцких стать его помощниками в казанском клубе.

Слуцкий опубликовал видео, на котором присутствует отрывки из «Матрицы» с Киану Ривзом и из скетча «Парни из Роксбери» с Уиллом Ферреллом, Крисом Кеттеном и Джимом Керри. «После отказа Березуцких продолжаю поиски помощников в «Рубин», – подписал ролик тренер.

  • 48-летний специалист 30 ноября покинул «Витесс», а 19 декабря возглавил «Рубин».
  • Стороны заключили контракт, рассчитанный на пять лет.

Слуцкий – об отсутствии Березуцких в тренерском штабе: «Видимо, они поняли, что тренерство не располагает к внутреннему комфорту»

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Публикация от text (@leonid.slutsky)

Источник: инстаграм Леонида Слуцкого
Россия. Премьер-лига Рубин Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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Cubinec1989
1577983212
Ещё и музычка от "Перцев". Эх)
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DOCTOR PENALTY
1577991865
Стрёмный поступок. Веселимся, а Рубин то в жопе: 13-е место!!!
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CSKA471
1577994630
Леня - жгун
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Павел Буре
1578001325
Леонид вы бы лучше изучали тренерское искусство, а не режиссерское.
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Граф2019
1578003571
шо он понимает в колбасных обрезках?
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Chernyi Lis
1578155525
что творится в админе рубина плять...(( уже тыком пальцем выбирают ...уволить всех на хрен..пропал наш дух..
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