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  • Суарес – Вальверде: «Запомню все позитивные вещи, которым вы меня научили»

Суарес – Вальверде: «Запомню все позитивные вещи, которым вы меня научили»

14 января 2020, 20:23
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Форвард «Барселоны» Луис Суарес опубликовал пост с благодарностью в адрес бывшего главного тренера команды Эрнесто Вальверде.

«Мистер, спасибо большое за все моменты, что мы пережили вместе как профессионалы. Я запомню все позитивные вещи, которым вы меня научили. Вы прекрасный человек. Спасибо вам и вашему штабу за профессионализм. Я желаю вам удачи в будущем!» – написал Суарес в твиттере.

  • Вальверде возглавлял «Барсу» с лета 2017 года.
  • Под его руководством команда выиграла четыре трофея.
  • После отставки Вальверде тренером стал Кике Сетьен.

Месси – Вальверде: «Спасибо за все, мистер. Уверен, вы добьетесь успеха везде»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер Луиса Суареса
Испания. Примера Барселона Суарес Луис Вальверде Эрнесто
Комментарии (1)
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Cules2013
1579026474
Неужто они так его любили?
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