Суарес – Вальверде: «Запомню все позитивные вещи, которым вы меня научили»

Форвард «Барселоны» Луис Суарес опубликовал пост с благодарностью в адрес бывшего главного тренера команды Эрнесто Вальверде.
«Мистер, спасибо большое за все моменты, что мы пережили вместе как профессионалы. Я запомню все позитивные вещи, которым вы меня научили. Вы прекрасный человек. Спасибо вам и вашему штабу за профессионализм. Я желаю вам удачи в будущем!» – написал Суарес в твиттере.
- Вальверде возглавлял «Барсу» с лета 2017 года.
- Под его руководством команда выиграла четыре трофея.
- После отставки Вальверде тренером стал Кике Сетьен.
Месси – Вальверде: «Спасибо за все, мистер. Уверен, вы добьетесь успеха везде»
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Источник: Твиттер Луиса Суареса