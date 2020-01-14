Суарес – Вальверде: «Запомню все позитивные вещи, которым вы меня научили»

Форвард «Барселоны» Луис Суарес опубликовал пост с благодарностью в адрес бывшего главного тренера команды Эрнесто Вальверде.

«Мистер, спасибо большое за все моменты, что мы пережили вместе как профессионалы. Я запомню все позитивные вещи, которым вы меня научили. Вы прекрасный человек. Спасибо вам и вашему штабу за профессионализм. Я желаю вам удачи в будущем!» – написал Суарес в твиттере.

Вальверде возглавлял «Барсу» с лета 2017 года.

Под его руководством команда выиграла четыре трофея.

После отставки Вальверде тренером стал Кике Сетьен.

Месси – Вальверде: «Спасибо за все, мистер. Уверен, вы добьетесь успеха везде»