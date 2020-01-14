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  • Месси – Вальверде: «Спасибо за все, мистер. Уверен, вы добьетесь успеха везде»

Месси – Вальверде: «Спасибо за все, мистер. Уверен, вы добьетесь успеха везде»

14 января 2020, 17:41
7

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси попрощался с бывшим главным тренером команды Эрнесто Вальверде.

«Спасибо за все, мистер. Уверен, вы добьетесь успеха везде, куда бы ни шли. Помимо того, что вы настоящий профессионал, вы еще и замечательный человек. Удачи и обнимаю», – написал Месси в своем инстаграме.

  • Вальверде возглавлял «Барсу» с лета 2017 года.
  • Под его руководством команда выиграла четыре трофея.
  • После отставки Вальверде тренером стал Кике Сетьен.

Официально: «Барселона» уволила Вальверде

«Успехов команде и удачи Сетьену». Опубликовано прощальное письмо Вальверде фанатам «Барсы»

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Публикация от text (@leomessi)

Источник: инстаграм Лионеля Месси
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Вальверде Эрнесто
Комментарии (7)
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Cules2013
1579014506
О боже, я увидел улыбающегося Вальверде)
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giluxa1963
1579015356
Месси дадут новую игрушку -пока не будет жесткого тренера который осадит золотого писюна толку не будет
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daqo23
1579021032
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Александр52
1579028288
Между прочим вот так уважительно попрощаться со своим тренером дорогого стоит. Это мог сделать только великий человек и он при этом не описался, как тут пишут не уважительно..
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