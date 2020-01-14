Месси – Вальверде: «Спасибо за все, мистер. Уверен, вы добьетесь успеха везде»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси попрощался с бывшим главным тренером команды Эрнесто Вальверде.

«Спасибо за все, мистер. Уверен, вы добьетесь успеха везде, куда бы ни шли. Помимо того, что вы настоящий профессионал, вы еще и замечательный человек. Удачи и обнимаю», – написал Месси в своем инстаграме.

Вальверде возглавлял «Барсу» с лета 2017 года.

Под его руководством команда выиграла четыре трофея.

После отставки Вальверде тренером стал Кике Сетьен.

Официально: «Барселона» уволила Вальверде

«Успехов команде и удачи Сетьену». Опубликовано прощальное письмо Вальверде фанатам «Барсы»