Месси – Вальверде: «Спасибо за все, мистер. Уверен, вы добьетесь успеха везде»

Между прочим вот так уважительно попрощаться со своим тренером дорогого стоит. Это мог сделать только великий человек и он при этом не описался, как тут пишут не уважительно..
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси попрощался с бывшим главным тренером команды Эрнесто Вальверде.
«Спасибо за все, мистер. Уверен, вы добьетесь успеха везде, куда бы ни шли. Помимо того, что вы настоящий профессионал, вы еще и замечательный человек. Удачи и обнимаю», – написал Месси в своем инстаграме.
- Вальверде возглавлял «Барсу» с лета 2017 года.
- Под его руководством команда выиграла четыре трофея.
- После отставки Вальверде тренером стал Кике Сетьен.
Официально: «Барселона» уволила Вальверде
«Успехов команде и удачи Сетьену». Опубликовано прощальное письмо Вальверде фанатам «Барсы»