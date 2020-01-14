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    Месси – Вальверде: «Спасибо за все, мистер. Уверен, вы добьетесь успеха везде»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси попрощался с бывшим главным тренером команды Эрнесто Вальверде.

    «Спасибо за все, мистер. Уверен, вы добьетесь успеха везде, куда бы ни шли. Помимо того, что вы настоящий профессионал, вы еще и замечательный человек. Удачи и обнимаю», – написал Месси в своем инстаграме.

    • Вальверде возглавлял «Барсу» с лета 2017 года.
    • Под его руководством команда выиграла четыре трофея.
    • После отставки Вальверде тренером стал Кике Сетьен.

    Официально: «Барселона» уволила Вальверде

    «Успехов команде и удачи Сетьену». Опубликовано прощальное письмо Вальверде фанатам «Барсы»

    text

    Публикация от text (@leomessi)

    Источник: инстаграм Лионеля Месси

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    14.01.2020 17:41
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1026

      Александр52 14 января, 21:58

      Между прочим вот так уважительно попрощаться со своим тренером дорогого стоит. Это мог сделать только великий человек и он при этом не описался, как тут пишут не уважительно..

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1283

      solodealer > Александр52 14 января, 22:31

      Полнвя туфта!)))
      Уверен, что с тренером и в этом случае и во всех других подобных прощаются уважительно все профессиональные футболисты! Это - простая селовеческая вежливость, А НЕ ЧУЛЕСА ЭТИКЕТА!)))
      Вряд ли внутри барсы был тлеющий конфликт...Да и ... как говорится: мяч круглый, а мир маленький - никто не застрахован от встречи и сотрудничества в будущем в другом клубе!
      ...И ТОЛЬКО НЕУКЛЮЖЕЕ (слово "мистер" БЕЗ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИМЕНИ прозвучало неграмотно и неуважительно!) ПРОЩАНИЕ ВЕЛИКОГО МЕССИ раструбили и процитировали по всему "белу свету")))

      0
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      Рейтинг: -9

      daqo23 14 января, 19:57

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      Рейтинг: +1692

      giluxa1963 14 января, 18:22

      Месси дадут новую игрушку -пока не будет жесткого тренера который осадит золотого писюна толку не будет

      2
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      Рейтинг: +2997

      dinar7777dinar > giluxa1963 14 января, 18:28

      Иди проспись.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1283

      solodealer > giluxa1963 14 января, 21:48

      Раньше уже написал:
      Трещат по швам оплоты Барселоны...
      Не мальчики…понятно…смертны все.
      Быть годы лучшими – не только бить поклоны,
      быть годы лучшими – не просто «пробежаться по росе».
      Пике медлителен, всё менее надёжен.
      Пресыщен всем - тут «к бабке не ходи»!
      В игре не потный, тщательно ухожен…
      Всё больше о Шакире думает, поди…)))
      Суарес… Жив ещё. Но, травмы накопились.
      Ну, сколько, вот, ему блистать осталось?
      Клыки – ТЕ САМЫЕ! - уж сильно подточились.
      Прицел косит, колено отвязалось…
      Да - Месси в форме: бьёт, что Пикассо рисует!
      Но тут нам Симеоне объяснил причину,
      В силу которой Барса так буксует:
      Хватает Месси лишь на матча половину)))
      Пока болельщики от них ещё балдеют,
      но, всё же, звёзды Барсы вряд ли молодеют.
      И ноль будет толк от усердий
      всех прочих БЕСПРАВНЫХ "валвердий"!)))

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      Рейтинг: +1692

      giluxa1963 > dinar7777dinar 20 часов назад

      татарин рот закрой

      0
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      Рейтинг: +9152

      Cules2013 14 января, 18:08

      О боже, я увидел улыбающегося Вальверде)

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      Рейтинг: +1226

      Павел Буре > Cules2013 14 января, 19:16

      это карикатура.

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