«Успехов команде и удачи Сетьену». Опубликовано прощальное письмо Вальверде фанатам «Барсы»

Эрнесто Вальверде написал прощальное письмо болельщикам после отставки с поста главного тренера «Барселоны».

«Дорогие «кулес», мое время в качестве тренера «Барселоны» подошло к концу. Прошло 2,5 напряженных сезона. Я пережил очень счастливые моменты, празднуя победы. Но также были и трудные времена. Прежде всего я хочу подчеркнуть, что приобрел опыт и ощутил привязанность к этому клубу.

Я хочу поблагодарить президента Хосепа Марию Бартомеу и совет директоров за предоставленную мне возможность руководить этой командой, за доверие в течение всего этого времени. Я также хотел бы поблагодарить за поддержку всех тех, кто помогал мне в клубе в течение этих 2,5 сезонов.

Конечно, я также хочу поблагодарить игроков за всю работу и усилия, которые позволили нам завоевать четыре титула. Отныне я желаю вам успехов, а также удачи новому тренеру Кике Сетьену», – цитирует письмо Вальверде Mundo Deportivo.

Вальверде возглавлял «Барсу» с лета 2017 года.

Под его руководством команда выиграла четыре трофея.

После отставки Вальверде тренером стал Кике Сетьен.

Официально: «Барселона» уволила Вальверде



