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  • «Успехов команде и удачи Сетьену». Опубликовано прощальное письмо Вальверде фанатам «Барсы»

«Успехов команде и удачи Сетьену». Опубликовано прощальное письмо Вальверде фанатам «Барсы»

14 января 2020, 14:42
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Эрнесто Вальверде написал прощальное письмо болельщикам после отставки с поста главного тренера «Барселоны».

«Дорогие «кулес», мое время в качестве тренера «Барселоны» подошло к концу. Прошло 2,5 напряженных сезона. Я пережил очень счастливые моменты, празднуя победы. Но также были и трудные времена. Прежде всего я хочу подчеркнуть, что приобрел опыт и ощутил привязанность к этому клубу.

Я хочу поблагодарить президента Хосепа Марию Бартомеу и совет директоров за предоставленную мне возможность руководить этой командой, за доверие в течение всего этого времени. Я также хотел бы поблагодарить за поддержку всех тех, кто помогал мне в клубе в течение этих 2,5 сезонов.

Конечно, я также хочу поблагодарить игроков за всю работу и усилия, которые позволили нам завоевать четыре титула. Отныне я желаю вам успехов, а также удачи новому тренеру Кике Сетьену», – цитирует письмо Вальверде Mundo Deportivo.

  • Вальверде возглавлял «Барсу» с лета 2017 года.
  • Под его руководством команда выиграла четыре трофея.
  • После отставки Вальверде тренером стал Кике Сетьен.

Официально: «Барселона» уволила Вальверде


Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Вальверде Эрнесто Сетьен Энрике
Комментарии (1)
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Cules2013
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Я прямо сейчас расплачусь) Я долго был за то, чтобы его оставили в команде и дали поработать. Оставили, дали - стало только хуже. Надо было увольнять намного раньше. Согласен с мнением, что он очень помог Барсе в первом своём сезоне, буквально за месяц исправил тот бардак, что оставил после себя Энрике, хотя многие пророчили Барсе тяжёлые времена. За это спасибо. Но потом, только на спад всё шло. Понятное дело, что Вальверде нельзя считать плохим человеком из-за плохих результатов, но я так и не понял, что он за человек - угрюмый, сдержанный, вью всегда давал "сухие", будто по бумажке заученные, либо оправдывался как школьник перед строгой учительницей. Не понятно, то ли Эрнесто развалил команду и его нужно ругать, то ли он жертва обстоятельств, делал что мог, и его нужно понять, и радоваться, что его мучения окончены. Вальверде и Барселона - это какие-то "нездоровые отношения" получились.
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