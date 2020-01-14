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    Бартомеу – об отставке Вальверде: «Мне хотелось бы сделать все по-другому. Все держалось в секрете, но так получилось»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал отставку Эрнесто Вальверде с поста главного тренера команды.

    «Мы провели с Эрнесто два с половиной года. У нас были близкие отношения, он сделал нас лучше. Замена тренера – это реакция на разочаровывающую динамику команды, несмотря на хорошие результаты.

    Мы несколько раз обсуждали это с Вальверде, мы поддерживали с ним открытые отношения. Команда была очень разочарована, мы решили сделать это в середине сезона, чтобы дать толчок во второй половине.

    Мне хотелось бы сделать все по-другому. Мы хотели себя повести не так. Мы общались со многими тренерами, это наша обязанность. Все держалось в секрете, но так получилось. Мы осторожно вели разговоры, но все вышло наружу. Вальверде – замечательный человек, мы остались друзьями», – сказал Бартомеу.

    • Вальверде возглавлял «Барсу» с лета 2017 года.
    • Под его руководством команда выиграла четыре трофея.
    • После отставки Вальверде тренером стал Кике Сетьен.

    Официально: «Барселона» уволила Вальверде

    «Успехов команде и удачи Сетьену». Опубликовано прощальное письмо Вальверде фанатам «Барсы»

    Источник: AS

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    14.01.2020 18:54
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